https://ria.ru/20250116/slovakiya-1994021932.html
В Словакии студент с ножом напал на гимназию
В Словакии студент с ножом напал на гимназию - РИА Новости, 16.01.2025
В Словакии студент с ножом напал на гимназию
Два человека погибли в словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом, есть и раненые в результате инцидента, сообщил словацкий телеканал ТА3. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:56:00+03:00
2025-01-16T15:56:00+03:00
2025-01-16T16:50:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 16 янв — РИА Новости. Два человека погибли в словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом, есть и раненые в результате инцидента, сообщил словацкий телеканал ТА3."По подтвержденным на этот момент данным, в результате инцидента как минимум двое погибших, один человек находится в критическом состоянии, число других раненых пока неизвестно", - говорится в информации телеканала.ЧП, по данным СМИ, произошло в словацком городе Спишска Стара Вес.
https://ria.ru/20250116/reutov-1994014745.html
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в мире, словакия
В Словакии студент с ножом напал на гимназию
В Словакии студент с ножом напал на гимназию, минимум два человека погибли