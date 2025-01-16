Рейтинг@Mail.ru
Словацкий депутат рассказал о реакции в стране на визит делегации в Москву - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 16.01.2025 (обновлено: 09:49 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/slovakiya-1993954958.html
Словацкий депутат рассказал о реакции в стране на визит делегации в Москву
Словацкий депутат рассказал о реакции в стране на визит делегации в Москву - РИА Новости, 16.01.2025
Словацкий депутат рассказал о реакции в стране на визит делегации в Москву
Многие в правительстве Словакии были против поездки парламентской делегации в Москву, но в итоге к ней присоединились несколько депутатов, заявил в интервью РИА РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:24:00+03:00
2025-01-16T09:49:00+03:00
словакия
москва
россия
андрей данко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993957960_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_3fd287d335a84743f6234186fcf2a580.jpg
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Многие в правительстве Словакии были против поездки парламентской делегации в Москву, но в итоге к ней присоединились несколько депутатов, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко. В среду завершился визит делегации словацкого парламента в РФ, куда они прибыли 12 января. "Я действительно очень рад, что мог приехать сюда во главе делегации. Я хотел приехать уже раньше. С лета прошлого года я уже заявлял моё намерение приехать сюда. И меня удивило, что даже в нашем правительстве были люди, которые не хотели, чтобы я приехал сюда", - сказал Данко в беседе с агентством. По его словам, основные противники его поездки — это члены президентской партии. "Я очень рад, что я приехал сюда. Я даже сказал им, что я готов приехать сюда за свой счет. Но, в конечном итоге, они согласились с этой поездкой. И очень много депутатов захотело присоединяться ко мне и приехать сюда… мы получили огромное количество информации, и мы старались понять определенные связи и где находится правда", - сказал Данко. Он отметил, что в СМИ очень много лжи относительно поездки делегации. "Например, они старались показать старую машину Skoda и говорили, что эта машина была использована в войне", - сообщил Данко.
https://ria.ru/20250113/matvienko-1993518199.html
https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993475904.html
словакия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993957960_200:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_b95836f036d8d542893e65533a2bc040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, москва, россия, андрей данко, в мире
Словакия, Москва, Россия, Андрей Данко, В мире
Словацкий депутат рассказал о реакции в стране на визит делегации в Москву

Депутат Данко: в правительстве Словакии были против поездки делегации в Россию

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Тибор Гашпар во время встречи в Москве. 13 января 2025
Заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Тибор Гашпар во время встречи в Москве. 13 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Тибор Гашпар во время встречи в Москве. 13 января 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Многие в правительстве Словакии были против поездки парламентской делегации в Москву, но в итоге к ней присоединились несколько депутатов, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
В среду завершился визит делегации словацкого парламента в РФ, куда они прибыли 12 января.
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Матвиенко выразила готовность еще раз объяснить Словакии позицию по Украине
13 января, 17:41
"Я действительно очень рад, что мог приехать сюда во главе делегации. Я хотел приехать уже раньше. С лета прошлого года я уже заявлял моё намерение приехать сюда. И меня удивило, что даже в нашем правительстве были люди, которые не хотели, чтобы я приехал сюда", - сказал Данко в беседе с агентством.
По его словам, основные противники его поездки — это члены президентской партии.
"Я очень рад, что я приехал сюда. Я даже сказал им, что я готов приехать сюда за свой счет. Но, в конечном итоге, они согласились с этой поездкой. И очень много депутатов захотело присоединяться ко мне и приехать сюда… мы получили огромное количество информации, и мы старались понять определенные связи и где находится правда", - сказал Данко.
Он отметил, что в СМИ очень много лжи относительно поездки делегации. "Например, они старались показать старую машину Skoda и говорили, что эта машина была использована в войне", - сообщил Данко.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Вице-спикер парламента Словакии заявил об уважении к России
13 января, 14:56
 
СловакияМоскваРоссияАндрей ДанкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала