https://ria.ru/20250116/slovakiya-1993954958.html

Словацкий депутат рассказал о реакции в стране на визит делегации в Москву

Словацкий депутат рассказал о реакции в стране на визит делегации в Москву - РИА Новости, 16.01.2025

Словацкий депутат рассказал о реакции в стране на визит делегации в Москву

Многие в правительстве Словакии были против поездки парламентской делегации в Москву, но в итоге к ней присоединились несколько депутатов, заявил в интервью РИА РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:24:00+03:00

2025-01-16T09:24:00+03:00

2025-01-16T09:49:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Многие в правительстве Словакии были против поездки парламентской делегации в Москву, но в итоге к ней присоединились несколько депутатов, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко. В среду завершился визит делегации словацкого парламента в РФ, куда они прибыли 12 января. "Я действительно очень рад, что мог приехать сюда во главе делегации. Я хотел приехать уже раньше. С лета прошлого года я уже заявлял моё намерение приехать сюда. И меня удивило, что даже в нашем правительстве были люди, которые не хотели, чтобы я приехал сюда", - сказал Данко в беседе с агентством. По его словам, основные противники его поездки — это члены президентской партии. "Я очень рад, что я приехал сюда. Я даже сказал им, что я готов приехать сюда за свой счет. Но, в конечном итоге, они согласились с этой поездкой. И очень много депутатов захотело присоединяться ко мне и приехать сюда… мы получили огромное количество информации, и мы старались понять определенные связи и где находится правда", - сказал Данко. Он отметил, что в СМИ очень много лжи относительно поездки делегации. "Например, они старались показать старую машину Skoda и говорили, что эта машина была использована в войне", - сообщил Данко.

https://ria.ru/20250113/matvienko-1993518199.html

https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993475904.html

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