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Словацкий депутат рассказал о реакции в стране на визит делегации в Москву
Словацкий депутат рассказал о реакции в стране на визит делегации в Москву - РИА Новости, 16.01.2025
Словацкий депутат рассказал о реакции в стране на визит делегации в Москву
Многие в правительстве Словакии были против поездки парламентской делегации в Москву, но в итоге к ней присоединились несколько депутатов, заявил в интервью РИА РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:24:00+03:00
2025-01-16T09:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Многие в правительстве Словакии были против поездки парламентской делегации в Москву, но в итоге к ней присоединились несколько депутатов, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко. В среду завершился визит делегации словацкого парламента в РФ, куда они прибыли 12 января. "Я действительно очень рад, что мог приехать сюда во главе делегации. Я хотел приехать уже раньше. С лета прошлого года я уже заявлял моё намерение приехать сюда. И меня удивило, что даже в нашем правительстве были люди, которые не хотели, чтобы я приехал сюда", - сказал Данко в беседе с агентством. По его словам, основные противники его поездки — это члены президентской партии. "Я очень рад, что я приехал сюда. Я даже сказал им, что я готов приехать сюда за свой счет. Но, в конечном итоге, они согласились с этой поездкой. И очень много депутатов захотело присоединяться ко мне и приехать сюда… мы получили огромное количество информации, и мы старались понять определенные связи и где находится правда", - сказал Данко. Он отметил, что в СМИ очень много лжи относительно поездки делегации. "Например, они старались показать старую машину Skoda и говорили, что эта машина была использована в войне", - сообщил Данко.
https://ria.ru/20250113/matvienko-1993518199.html
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словакия, москва, россия, андрей данко, в мире
Словакия, Москва, Россия, Андрей Данко, В мире
Словацкий депутат рассказал о реакции в стране на визит делегации в Москву
Депутат Данко: в правительстве Словакии были против поездки делегации в Россию
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Многие в правительстве Словакии были против поездки парламентской делегации в Москву, но в итоге к ней присоединились несколько депутатов, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
В среду завершился визит делегации словацкого парламента в РФ
, куда они прибыли 12 января.
"Я действительно очень рад, что мог приехать сюда во главе делегации. Я хотел приехать уже раньше. С лета прошлого года я уже заявлял моё намерение приехать сюда. И меня удивило, что даже в нашем правительстве были люди, которые не хотели, чтобы я приехал сюда", - сказал Данко
в беседе с агентством.
По его словам, основные противники его поездки — это члены президентской партии.
"Я очень рад, что я приехал сюда. Я даже сказал им, что я готов приехать сюда за свой счет. Но, в конечном итоге, они согласились с этой поездкой. И очень много депутатов захотело присоединяться ко мне и приехать сюда… мы получили огромное количество информации, и мы старались понять определенные связи и где находится правда", - сказал Данко.
Он отметил, что в СМИ очень много лжи относительно поездки делегации. "Например, они старались показать старую машину Skoda и говорили, что эта машина была использована в войне", - сообщил Данко.