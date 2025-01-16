https://ria.ru/20250116/slovakiya-1993948266.html

В Словакии заявили, что Трамп может помочь решить украинский конфликт

В Словакии заявили, что Трамп может помочь решить украинский конфликт - РИА Новости, 16.01.2025

В Словакии заявили, что Трамп может помочь решить украинский конфликт

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко в интервью РИА Новости выразил надежду, что избранный президент... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T07:51:00+03:00

2025-01-16T07:51:00+03:00

2025-01-16T07:51:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко в интервью РИА Новости выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп со своей новой позицией может помочь решению конфликта на Украине. "Меня, с другой стороны, удивляет выступление и заявление президента Трампа. Он вдруг начал говорить про Гренландию и Панаму. Мы знаем, что он торговец. Мы надеемся, что с Трампом появится новая позиция. Вопросы между Россией и Украиной могут решиться. Надо сказать, что отношения между Украиной и Российской Федерацией в настоящее время связаны с историей… Этот конфликт готовился уже долгое время. И это была просто провокация по отношению к Российской Федерации", - сказал Данко в беседе с агентством. По его словам, в настоящее время стараются инициировать конфликты между словаками и венграми. "То есть повышается напряжение, появляются конфликты. Но мы должны определённым образом к этому относиться", - подчеркнул Данко.

https://ria.ru/20250116/slovakiya-1993946497.html

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