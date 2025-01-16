В Словакии заявили, что Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом газа
Вице-спикер Данко: Зеленский злоупотребляет транзитом энергоресурсов из России
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергоресурсов через Украину, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
"Дело касается не только газа, скоро мы увидим проблемы в связи с нефтью. И надо сказать, что Зеленский злоупотребляет этой обстановкой, чтобы помочь кому-то зарабатывать деньги", — сказал собеседник агентства.
В начале января украинский депутат Ирина Геращенко сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из России.
Данко добавил, что в политике Зеленского нет логики, он выполняет то, что ему прикажут, он мог бы даже "запретить птицам летать транзитом из России в Словакию".
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Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский, решивший остановить транзит газа, умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.
Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.
Фицо заявлял, что готов наложить вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен.
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