Рейтинг@Mail.ru
В Словакии заявили, что Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом газа - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 16.01.2025 (обновлено: 09:25 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/slovakiya-1993946497.html
В Словакии заявили, что Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом газа
В Словакии заявили, что Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом газа - РИА Новости, 16.01.2025
В Словакии заявили, что Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом газа
Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергоресурсов через Украину, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T07:15:00+03:00
2025-01-16T09:25:00+03:00
экономика
словакия
украина
россия
владимир зеленский
андрей данко
ирина геращенко
европейская солидарность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергоресурсов через Украину, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко."Дело касается не только газа, скоро мы увидим проблемы в связи с нефтью. И надо сказать, что Зеленский злоупотребляет этой обстановкой, чтобы помочь кому-то зарабатывать деньги", — сказал собеседник агентства.Данко добавил, что в политике Зеленского нет логики, он выполняет то, что ему прикажут, он мог бы даже "запретить птицам летать транзитом из России в Словакию".Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский, решивший остановить транзит газа, умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.Фицо заявлял, что готов наложить вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен.
https://ria.ru/20250115/gaz-1993850426.html
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
словакия
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, словакия, украина, россия, владимир зеленский, андрей данко, ирина геращенко, европейская солидарность, верховная рада украины, газпром, европа, роберт фицо, евросоюз
Экономика, Словакия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Данко, Ирина Геращенко, Европейская солидарность, Верховная Рада Украины, Газпром, Европа, Роберт Фицо, Евросоюз
В Словакии заявили, что Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом газа

Вице-спикер Данко: Зеленский злоупотребляет транзитом энергоресурсов из России

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергоресурсов через Украину, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
"Дело касается не только газа, скоро мы увидим проблемы в связи с нефтью. И надо сказать, что Зеленский злоупотребляет этой обстановкой, чтобы помочь кому-то зарабатывать деньги", — сказал собеседник агентства.
Газораспределительная станция Нежухив во Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Словакия готовит ответ на прекращение Украиной транзита российского газа
Вчера, 15:01

В начале января украинский депутат Ирина Геращенко сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из России.

Данко добавил, что в политике Зеленского нет логики, он выполняет то, что ему прикажут, он мог бы даже "запретить птицам летать транзитом из России в Словакию".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Российский газ в Европе — все только начинается
3 января, 08:00
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский, решивший остановить транзит газа, умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.
Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.
Фицо заявлял, что готов наложить вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря 2024, 08:00
 
ЭкономикаСловакияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ДанкоИрина ГеращенкоЕвропейская солидарностьВерховная Рада УкраиныГазпромЕвропаРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала