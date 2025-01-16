https://ria.ru/20250116/slony-1993977795.html

Слоны из Московского зоопарка превратили ели в веник для бани

Слоны из Московского зоопарка превратили ели в веник для бани - РИА Новости, 16.01.2025

Слоны из Московского зоопарка превратили ели в веник для бани

Слоны из Московского зоопарка нашли применение врученным им елкам, они превратили ели в "банный веник", сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова в... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:56:00+03:00

2025-01-16T11:56:00+03:00

2025-01-16T11:56:00+03:00

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светлана акулова

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Слоны из Московского зоопарка нашли применение врученным им елкам, они превратили ели в "банный веник", сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Ранее Акулова сообщала, что около 630 хвойных деревьев было доставлено в Московский зоопарк в рамках ежегодной акции по сбору елок, пихт и сосен. "Слоны, наши мудрые и добрые гиганты, приняли ветви ели с такой искренней радостью, что их реакция напомнила нам о старинном русском обычае - посещении бани. Представьте себе: огромные животные, словно опытные банщики, превращают ель в своего рода веник, которым с наслаждением чешут свои могучие спины. Кажется, что в этот момент они сами становятся частью той самой традиции, которая передается из поколения в поколение", - рассказала Акулова. Она отметила, что слон Памир из Московского зоопарка мог стоять часами, осторожно прижимая ель к своей спине, словно нежный "веничек", который дарит телу приятные ощущения, а затем, с азартом ребенка, подбрасывая её вверх, и, ловко хватая обратно. "Каждая веточка оставляла на его коже легкую "прохладу", а свежий аромат хвои окутывал его, словно облако. Эти кадры переносят нас в те моменты, когда ты сидишь в парилке, окруженный теплом и запахом трав, чувствуя, как каждая мышца расслабляется, а душа наполняется миром и покоем", - добавила Акулова.

https://ria.ru/20240319/panda-1934190268.html

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Слоны играют с елками в Московском зоопарке Слоны играют с елками в Московском зоопарке 2025-01-16T11:56 true PT1M28S

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общество, светлана акулова, московский зоопарк