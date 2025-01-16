https://ria.ru/20250116/siriya-1994055725.html

Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах

Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах - РИА Новости, 16.01.2025

Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах

Новые власти Сирии согласны на размещение миротворческих сил ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем, заявил глава новой сирийский... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T18:40:00+03:00

2025-01-16T18:40:00+03:00

2025-01-16T18:54:00+03:00

в мире

оон

израиль

сирия

дамаск (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новые власти Сирии согласны на размещение миротворческих сил ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем, заявил глава новой сирийский администрации Ахмад аш-Шараа в ходе переговоров с катарской делегацией в Дамаске."Мы готовы принять силы ООН в буферной зоне, с тем чтобы ситуация вернулась к состоянию, существовавшему до израильского продвижения", - цитирует телеканал Al-Jazeera заявление аш-Шараа по итогам переговоров.По его словам, у Израиля уже нет аргументов в пользу продвижения вглубь буферной зоны."Израиль продвинулся вглубь буферной зоны под тем предлогом, что там находились иранские формирования. С освобождением Дамаска этого аргумента больше не существует", - добавил аш-Шараа.Согласно заявлению главы сирийской администрации, Катар сыграл основную роль в "формировании позиции противодействия израильскому продвижению" и будет продолжать играть активную роль в будущем.Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани прибыл в четверг с визитом в Дамаск, став первым арабским чиновником такого уровня, который посетил Сирию после смены власти в этой стране.

https://ria.ru/20250108/ataki-1992842780.html

израиль

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, израиль, сирия, дамаск (город)