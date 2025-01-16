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Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах - РИА Новости, 16.01.2025
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18:40 16.01.2025 (обновлено: 18:54 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/siriya-1994055725.html
Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах
Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах - РИА Новости, 16.01.2025
Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах
Новые власти Сирии согласны на размещение миротворческих сил ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем, заявил глава новой сирийский... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T18:40:00+03:00
2025-01-16T18:54:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новые власти Сирии согласны на размещение миротворческих сил ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем, заявил глава новой сирийский администрации Ахмад аш-Шараа в ходе переговоров с катарской делегацией в Дамаске."Мы готовы принять силы ООН в буферной зоне, с тем чтобы ситуация вернулась к состоянию, существовавшему до израильского продвижения", - цитирует телеканал Al-Jazeera заявление аш-Шараа по итогам переговоров.По его словам, у Израиля уже нет аргументов в пользу продвижения вглубь буферной зоны."Израиль продвинулся вглубь буферной зоны под тем предлогом, что там находились иранские формирования. С освобождением Дамаска этого аргумента больше не существует", - добавил аш-Шараа.Согласно заявлению главы сирийской администрации, Катар сыграл основную роль в "формировании позиции противодействия израильскому продвижению" и будет продолжать играть активную роль в будущем.Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани прибыл в четверг с визитом в Дамаск, став первым арабским чиновником такого уровня, который посетил Сирию после смены власти в этой стране.
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в мире, оон, израиль, сирия, дамаск (город)
В мире, ООН, Израиль, Сирия, Дамаск (город)
Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах

Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах у границы Израиля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новые власти Сирии согласны на размещение миротворческих сил ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем, заявил глава новой сирийский администрации Ахмад аш-Шараа в ходе переговоров с катарской делегацией в Дамаске.
"Мы готовы принять силы ООН в буферной зоне, с тем чтобы ситуация вернулась к состоянию, существовавшему до израильского продвижения", - цитирует телеканал Al-Jazeera заявление аш-Шараа по итогам переговоров.
По его словам, у Израиля уже нет аргументов в пользу продвижения вглубь буферной зоны.
"Израиль продвинулся вглубь буферной зоны под тем предлогом, что там находились иранские формирования. С освобождением Дамаска этого аргумента больше не существует", - добавил аш-Шараа.
Согласно заявлению главы сирийской администрации, Катар сыграл основную роль в "формировании позиции противодействия израильскому продвижению" и будет продолжать играть активную роль в будущем.
Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани прибыл в четверг с визитом в Дамаск, став первым арабским чиновником такого уровня, который посетил Сирию после смены власти в этой стране.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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