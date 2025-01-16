https://ria.ru/20250116/siriya-1994048322.html

Эмир Катара собирается посетить Сирию в ближайшее время

Эмир Катара собирается посетить Сирию в ближайшее время - РИА Новости, 16.01.2025

Эмир Катара собирается посетить Сирию в ближайшее время

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани собирается посетить Сирию в ближайшее время после возобновления отношений между двумя странами спустя 13 лет после их... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:44:00+03:00

2025-01-16T17:44:00+03:00

2025-01-16T17:49:00+03:00

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ДОХА, 16 янв - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани собирается посетить Сирию в ближайшее время после возобновления отношений между двумя странами спустя 13 лет после их разрыва из-за политики прежних сирийских властей, заявил в четверг во время визита в Дамаск премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Его Превосходительство эмир Катара посетит Сирию в ближайшее время... Мы рассчитываем на будущее партнерство между Катаром и Сирией", - сказал он журналистам. Его слова транслировал телеканал "Аль-Джазира". В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20241203/katar-1987090587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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