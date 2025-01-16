https://ria.ru/20250116/sever-1993979848.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 16.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:07:00+03:00

2025-01-16T12:07:00+03:00

2025-01-16T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250116/rogov-1993949654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины