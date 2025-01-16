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Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера - РИА Новости, 16.01.2025
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12:14 16.01.2025 (обновлено: 12:27 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/sevastopol-1993981270.html
Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера
Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера - РИА Новости, 16.01.2025
Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что обратился с просьбой включить территорию региона в зону ЧС федерального характера в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:14:00+03:00
2025-01-16T12:27:00+03:00
севастополь
происшествия
михаил развожаев
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что обратился с просьбой включить территорию региона в зону ЧС федерального характера в связи с необходимостью дополнительного финансирования на утилизацию нефтепродуктов, разлившихся после крушения танкеров в Черном море.В Севастополе прошло заседание федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута с участием главы МЧС России Александра Куренкова."Мы обратились на федеральный уровень с просьбой включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера... Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов - это самое дорогое из всех направлений. Для того, чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета", - написал Развожаев.Сейчас, уточнил он, в регионе действует режим ЧС регионального масштаба, из регионального бюджета на устранение последствий ЧП с танкерами уже выделены 78 миллионов рублей.Губернатор Севастополя также сообщил, что собранный с пляжей грунт вывозится на специальные площадки, оборудованные для хранения. "После того, как этот грунт и гальку с фрагментами мазута переработают и проведут обеззараживание, чтобы категория отходов сменилась на вторичное сырье, эту массу грунта планируем использовать для строительства дорог. Обсуждение этого вопроса сейчас на завершающем этапе", - рассказал он.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250113/mazut-1993488675.html
https://ria.ru/20250116/anapa-1993934357.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, крушение двух танкеров в керченском проливе
Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера

Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС после крушения танкеров

© Фото : Минтранс России/TelegramТанкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Минтранс России/Telegram
Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что обратился с просьбой включить территорию региона в зону ЧС федерального характера в связи с необходимостью дополнительного финансирования на утилизацию нефтепродуктов, разлившихся после крушения танкеров в Черном море.
В Севастополе прошло заседание федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута с участием главы МЧС России Александра Куренкова.
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"Мы обратились на федеральный уровень с просьбой включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера... Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов - это самое дорогое из всех направлений. Для того, чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета", - написал Развожаев.
Сейчас, уточнил он, в регионе действует режим ЧС регионального масштаба, из регионального бюджета на устранение последствий ЧП с танкерами уже выделены 78 миллионов рублей.
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Губернатор Севастополя также сообщил, что собранный с пляжей грунт вывозится на специальные площадки, оборудованные для хранения. "После того, как этот грунт и гальку с фрагментами мазута переработают и проведут обеззараживание, чтобы категория отходов сменилась на вторичное сырье, эту массу грунта планируем использовать для строительства дорог. Обсуждение этого вопроса сейчас на завершающем этапе", - рассказал он.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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Вчера, 23:50
 
СевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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