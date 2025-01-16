Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинул условие по заключению сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, потребовав от палестинского движения подтвердить его детали через посредников.
"ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения. ХАМАС отказывается от четких договоренностей, согласованных с посредниками и с Израилем, в попытке оказать давление в последний момент", — заявили в канцелярии.
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В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока условие Тель-Авива не будет выполнено.
В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что движение привержено сделке о прекращении огня в секторе Газа.
По данным телеканала Al Aqsa, более 70 человек погибли в анклаве из-за израильских обстрелов после объявления о соглашении.
Договоренности о прекращении огня в секторе Газа
В среду премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что посредники из его страны, а также из США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, оно вступит в силу 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.
В проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС, говорится следующее:
- Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года;
- девять заложников освободят из сектора Газа в обмен на 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле;
- Израиль постепенно снизит численность своих войск в Филадельфийском коридоре на границе между сектором Газа и Египтом на первом этапе соглашения о прекращении огня в Газе.
ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, назвав его "поворотным моментом" в конфликте с Израилем.
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По данным СМИ, израильский военно-политический кабинет должен собраться в четверг для утверждения сделки.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.