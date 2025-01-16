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Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС - РИА Новости, 16.01.2025
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12:11 16.01.2025 (обновлено: 12:56 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/sdelka-1993980461.html
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС - РИА Новости, 16.01.2025
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинул условие по заключению сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, потребовав от палестинского... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:11:00+03:00
2025-01-16T12:56:00+03:00
в мире
израиль
египет
тель-авив
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинул условие по заключению сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, потребовав от палестинского движения подтвердить его детали через посредников."ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения. ХАМАС отказывается от четких договоренностей, согласованных с посредниками и с Израилем, в попытке оказать давление в последний момент", — заявили в канцелярии.В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока условие Тель-Авива не будет выполнено.В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что движение привержено сделке о прекращении огня в секторе Газа.По данным телеканала Al Aqsa, более 70 человек погибли в анклаве из-за израильских обстрелов после объявления о соглашении.Договоренности о прекращении огня в секторе ГазаВ среду премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что посредники из его страны, а также из США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, оно вступит в силу 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.В проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС, говорится следующее:ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, назвав его "поворотным моментом" в конфликте с Израилем.По данным СМИ, израильский военно-политический кабинет должен собраться в четверг для утверждения сделки.
https://ria.ru/20250115/oon-1993921936.html
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в мире, израиль, египет, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Египет, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС

Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинул условие по заключению сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, потребовав от палестинского движения подтвердить его детали через посредников.
"ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения. ХАМАС отказывается от четких договоренностей, согласованных с посредниками и с Израилем, в попытке оказать давление в последний момент", — заявили в канцелярии.
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В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока условие Тель-Авива не будет выполнено.
В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что движение привержено сделке о прекращении огня в секторе Газа.
По данным телеканала Al Aqsa, более 70 человек погибли в анклаве из-за израильских обстрелов после объявления о соглашении.
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Договоренности о прекращении огня в секторе Газа

В среду премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что посредники из его страны, а также из США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, оно вступит в силу 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.
В проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС, говорится следующее:
  • Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года;
  • девять заложников освободят из сектора Газа в обмен на 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле;
  • Израиль постепенно снизит численность своих войск в Филадельфийском коридоре на границе между сектором Газа и Египтом на первом этапе соглашения о прекращении огня в Газе.
ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, назвав его "поворотным моментом" в конфликте с Израилем.
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По данным СМИ, израильский военно-политический кабинет должен собраться в четверг для утверждения сделки.

Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

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