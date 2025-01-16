https://ria.ru/20250116/sdelka-1993934183.html

Байден резко ответил на один вопрос о Трампе

Байден резко ответил на один вопрос о Трампе - РИА Новости, 16.01.2025

Байден резко ответил на один вопрос о Трампе

Действующий глава Белого дома Джо Байден отказался признавать роль избранного президента США Дональда Трампа в заключении сделки о прекращении огня в Секторе... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T01:35:00+03:00

2025-01-16T01:35:00+03:00

2025-01-16T01:35:00+03:00

в мире

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джо байден

дональд трамп

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Действующий глава Белого дома Джо Байден отказался признавать роль избранного президента США Дональда Трампа в заключении сделки о прекращении огня в Секторе Газа с Израилем, несмотря на признания со стороны Белого дома и израильского премьера Беньямина Нетаньяху, сообщает американский таблоид New York Post.Выступая на пресс-конференции, Байден сказал, что горд тем, что американцы примут участие в освобождении заложников, не упомянув заслуг Трампа. При этом, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Белый дом поблагодарили и Трампа, и Байдена за содействие в заключении соглашения."Байден неоднократно отказывался отдавать должное 78-летнему Трампу, который угрожал "адом" ХАМАС, если организация не освободит заложников к моменту его вступления в должность в понедельник", — говорится в материале.По данным издания, на вопрос журналиста о том, стоит ли отдать команде Трампа должное за помощь достижении договоренностей, Байден настоял на том, что "это точно такая же структура сделки, которую о предлагал еще в мае"."Когда репортер настоял на том, кто же заслуживает похвалы — Байден или Трамп — президент сказал: "Это что, шутка?", прежде чем уйти"", — отмечается в статье.Ранее в среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.

https://ria.ru/20250115/bayden-1993929235.html

https://ria.ru/20250114/bajden-1993623819.html

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в мире, израиль, сша, джо байден, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024