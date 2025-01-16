Байден резко ответил на один вопрос о Трампе
NYP: Байден в резкой форме отказался признать роль Трампа в сделке по Газе
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Действующий глава Белого дома Джо Байден отказался признавать роль избранного президента США Дональда Трампа в заключении сделки о прекращении огня в Секторе Газа с Израилем, несмотря на признания со стороны Белого дома и израильского премьера Беньямина Нетаньяху, сообщает американский таблоид New York Post.
Выступая на пресс-конференции, Байден сказал, что горд тем, что американцы примут участие в освобождении заложников, не упомянув заслуг Трампа. При этом, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Белый дом поблагодарили и Трампа, и Байдена за содействие в заключении соглашения.
"Байден неоднократно отказывался отдавать должное 78-летнему Трампу, который угрожал "адом" ХАМАС, если организация не освободит заложников к моменту его вступления в должность в понедельник", — говорится в материале.
По данным издания, на вопрос журналиста о том, стоит ли отдать команде Трампа должное за помощь достижении договоренностей, Байден настоял на том, что "это точно такая же структура сделки, которую о предлагал еще в мае".
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"Когда репортер настоял на том, кто же заслуживает похвалы — Байден или Трамп — президент сказал: "Это что, шутка?", прежде чем уйти"", — отмечается в статье.
Ранее в среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.