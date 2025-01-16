https://ria.ru/20250116/sdelka-1993933881.html

В США сообщили, сколько американцев освободят в первую фазу сделки по Газе

В США сообщили, сколько американцев освободят в первую фазу сделки по Газе - РИА Новости, 16.01.2025

В США сообщили, сколько американцев освободят в первую фазу сделки по Газе

Два американских заложника будут освобождены в рамках первой фазы сделки между Израилем и ХАМАС, сообщил в четверг высокопоставленный представитель Белого дома. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T01:27:00+03:00

2025-01-16T01:27:00+03:00

2025-01-16T01:27:00+03:00

в мире

израиль

сша

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Два американских заложника будут освобождены в рамках первой фазы сделки между Израилем и ХАМАС, сообщил в четверг высокопоставленный представитель Белого дома. "Из заложников, оставшихся в живых, на свободу в первой фазе выйдут Кит Сигел и Саги Декель-Чен", - сообщил он журналистам на спецбрифинге, посвященном сделке между и Израилем и ХАМАС. Данные заложники попадают под категории, которые включены в освобождение на первой фазе, так как они были ранены, пояснил чиновник и отметил, что США продолжат работать над освобождением оставшихся заложников. Ранее официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что лишь четверо из семи удерживаемых палестинским движением ХАМАС американских заложников остаются в живых.

https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993932047.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, хамас