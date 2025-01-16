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В США сообщили, сколько американцев освободят в первую фазу сделки по Газе
В США сообщили, сколько американцев освободят в первую фазу сделки по Газе - РИА Новости, 16.01.2025
В США сообщили, сколько американцев освободят в первую фазу сделки по Газе
Два американских заложника будут освобождены в рамках первой фазы сделки между Израилем и ХАМАС, сообщил в четверг высокопоставленный представитель Белого дома. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T01:27:00+03:00
2025-01-16T01:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Два американских заложника будут освобождены в рамках первой фазы сделки между Израилем и ХАМАС, сообщил в четверг высокопоставленный представитель Белого дома. "Из заложников, оставшихся в живых, на свободу в первой фазе выйдут Кит Сигел и Саги Декель-Чен", - сообщил он журналистам на спецбрифинге, посвященном сделке между и Израилем и ХАМАС. Данные заложники попадают под категории, которые включены в освобождение на первой фазе, так как они были ранены, пояснил чиновник и отметил, что США продолжат работать над освобождением оставшихся заложников. Ранее официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что лишь четверо из семи удерживаемых палестинским движением ХАМАС американских заложников остаются в живых.
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в мире, израиль, сша, хамас
В мире, Израиль, США, ХАМАС
В США сообщили, сколько американцев освободят в первую фазу сделки по Газе
Белый дом: два американца будут освобождены в рамках первой фазы сделки с ХАМАС