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В Белом доме признали, что сделка Израиля и ХАМАС может не пройти гладко
В Белом доме признали, что сделка Израиля и ХАМАС может не пройти гладко - РИА Новости, 16.01.2025
В Белом доме признали, что сделка Израиля и ХАМАС может не пройти гладко
США признают, что сделка Израиля и ХАМАС может не пройти гладко, но надеются на максимально полную реализацию соглашения, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T01:08:00+03:00
2025-01-16T01:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США признают, что сделка Израиля и ХАМАС может не пройти гладко, но надеются на максимально полную реализацию соглашения, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Без сомнения, не все здесь пройдет гладко. Однако одна из причин, по которой у нас есть настолько подробная структура, и мы работали даже вчера вечером до трех утра ... убеждаясь, что ожидания обеих сторон очень ясны", - сообщил он журналистам на спецбрифинге, посвященном сделке между и Израилем и ХАМАС. Представитель американской администрации добавил, что Вашингтон надеется, что реализация пройдет как можно более гладко и будет выполнена в полном объеме.
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в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Белом доме признали, что сделка Израиля и ХАМАС может не пройти гладко
Белый дом: США признают, что сделка Израиля и ХАМАС может не пройти гладко