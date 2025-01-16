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Белый дом объявил о встрече по реализации вопросов сделки в секторе Газа
Белый дом объявил о встрече по реализации вопросов сделки в секторе Газа - РИА Новости, 16.01.2025
Белый дом объявил о встрече по реализации вопросов сделки в секторе Газа
В четверг в Каире пройдет встреча по вопросам реализации всех вопросов сделки Израиля и палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T01:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. В четверг в Каире пройдет встреча по вопросам реализации всех вопросов сделки Израиля и палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Завтра в Каире состоится встреча, посвященная реализации всех аспектов соглашения - гуманитарных положений, прекращения огня и освобождения заложников и заключенных", - сообщил он журналистам на спецбрифинге, посвященном сделке между и Израилем и ХАМАС.
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в мире, израиль, хамас, каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Каир (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Белый дом объявил о встрече по реализации вопросов сделки в секторе Газа
Белый дом: в четверг пройдет встреча по реализации вопросов по сделке в Газе