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Белый дом объявил о встрече по реализации вопросов сделки в секторе Газа

Белый дом объявил о встрече по реализации вопросов сделки в секторе Газа - РИА Новости, 16.01.2025

Белый дом объявил о встрече по реализации вопросов сделки в секторе Газа

В четверг в Каире пройдет встреча по вопросам реализации всех вопросов сделки Израиля и палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T01:06:00+03:00

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каир (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. В четверг в Каире пройдет встреча по вопросам реализации всех вопросов сделки Израиля и палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Завтра в Каире состоится встреча, посвященная реализации всех аспектов соглашения - гуманитарных положений, прекращения огня и освобождения заложников и заключенных", - сообщил он журналистам на спецбрифинге, посвященном сделке между и Израилем и ХАМАС.

https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993932047.html

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в мире, израиль, хамас, каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году