https://ria.ru/20250116/sdelka-1993930976.html

Освобождение заложников по сделке в Газе займет недели, сообщила WSJ

Освобождение заложников по сделке в Газе займет недели, сообщила WSJ - РИА Новости, 16.01.2025

Освобождение заложников по сделке в Газе займет недели, сообщила WSJ

Освобождение заложников по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС займет как минимум несколько недель, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T00:34:00+03:00

2025-01-16T00:34:00+03:00

2025-01-16T00:59:00+03:00

в мире

израиль

катар

сша

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Освобождение заложников по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС займет как минимум несколько недель, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на посредников. "Ожидается, что освобождение заложников будет разнесено на по меньшей мере несколько недель", - пишет газета.По данным газеты, ХАМАС согласилось отложить разрешение спорных вопросов с Израилем на вторую фазу сделки, в том числе по буферным зонам, которые Израиль хочет сохранить вдоль восточных и северных границ сектора Газа.Отмечается, что ХАМАС приняло устные гарантии от США, Катара, Египта и Турции, что Израиль продолжит переговоры для достижения постоянного прекращения огня по окончании первой фазы сделки.

https://ria.ru/20250115/konflikt-1915630213.html

израиль

катар

сша

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в мире, израиль, катар, сша, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024