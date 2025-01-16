https://ria.ru/20250116/sdelka-1993930976.html
Освобождение заложников по сделке в Газе займет недели, сообщила WSJ
Освобождение заложников по сделке в Газе займет недели, сообщила WSJ - РИА Новости, 16.01.2025
Освобождение заложников по сделке в Газе займет недели, сообщила WSJ
Освобождение заложников по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС займет как минимум несколько недель, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T00:34:00+03:00
2025-01-16T00:34:00+03:00
2025-01-16T00:59:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Освобождение заложников по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС займет как минимум несколько недель, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на посредников. "Ожидается, что освобождение заложников будет разнесено на по меньшей мере несколько недель", - пишет газета.По данным газеты, ХАМАС согласилось отложить разрешение спорных вопросов с Израилем на вторую фазу сделки, в том числе по буферным зонам, которые Израиль хочет сохранить вдоль восточных и северных границ сектора Газа.Отмечается, что ХАМАС приняло устные гарантии от США, Катара, Египта и Турции, что Израиль продолжит переговоры для достижения постоянного прекращения огня по окончании первой фазы сделки.
https://ria.ru/20250115/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, катар, сша, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Катар, США, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Освобождение заложников по сделке в Газе займет недели, сообщила WSJ
WSJ: освобождение заложников по сделке Израиля и ХАМАС займет несколько недель