https://ria.ru/20250116/sbory-1994078846.html

Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы

Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы - РИА Новости, 16.01.2025

Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:28:00+03:00

2025-01-16T20:28:00+03:00

2025-01-16T21:08:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", — говорится в документе.Правительству и органам исполнительной власти субъектов России поручено обеспечить связанные с проведением сборов мероприятия.Призыв россиян, находящихся в запасе, на военные сборы, регулируется федеральными законами от 31 мая 1996 года Nº 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года Nº 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.Ежегодное мероприятиеСборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно.Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.

https://ria.ru/20250116/putin-1994080569.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, безопасность