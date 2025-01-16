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Кандидат в главы Минфина: Трамп признает, что США злоупотребляют санкциями - РИА Новости, 16.01.2025
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20:40 16.01.2025 (обновлено: 21:15 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/sanktsii-1994081313.html
Кандидат в главы Минфина: Трамп признает, что США злоупотребляют санкциями
Кандидат в главы Минфина: Трамп признает, что США злоупотребляют санкциями - РИА Новости, 16.01.2025
Кандидат в главы Минфина: Трамп признает, что США злоупотребляют санкциями
Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что чрезмерное применение санкций подрывает роль доллара на мировой арене. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:40:00+03:00
2025-01-16T21:15:00+03:00
сша
дональд трамп
минфин сша
санкции
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что чрезмерное применение санкций подрывает роль доллара на мировой арене.&quot;Президент Трамп считает, что мы, вероятно, чрезмерно использовали санкции и это может побуждать страны отказываться от использования доллара США&quot;, — сказал он.Бессент также подчеркнул важность поиска более гибких и стратегических инструментов для реализации национальных интересов. США должны сохранить доллар в статусе мировой резервной валюты и "осторожно" использовать санкции как часть комплексного подхода к защите национальной безопасности, пояснил кандидат. При этом он заявил о готовности поддержать ужесточение санкций против российских нефтяных компаний, если такое решение будет частью стратегии Трампа по завершению конфликта на Украине. Кандидат на пост министра финансов отметил, что считает предыдущие меры санкционного давления "недостаточными". Бессент также подверг критике подход предыдущей администрации к вопросу санкций, заявив, что она избегала более жестких мер из-за опасений роста цен на энергоносители перед выборами."Комплексная программа санкций требует: нам нужно большее производство энергии в США, чтобы компенсировать потери от санкционированной российской нефти и защитить американского потребителя", — пояснил Бессент. Говоря о тарифах, он подчеркнул необходимость гибкости в их применении."Мы должны подходить к тарифам с учетом трех основных целей: устранение несправедливой торговой практики, обеспечение доходов в федеральный бюджет и использование тарифов как рычага в переговорах. Президент Трамп, как я полагаю, добавил третье применение тарифов — в качестве инструмента переговоров", — отметил он.Кроме того, кандидат предупредил, что США могут столкнуться с экономическим кризисом и самым масштабным повышением налогов в истории, если конгресс не примет срочные меры. По его мнению, если ситуация не изменится, американцы столкнутся с налоговым ростом на четыре триллиона долларов.
https://ria.ru/20250116/tramp-1994043213.html
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США, Дональд Трамп, Минфин США, Санкции, В мире, Санкции в отношении России
Кандидат в главы Минфина: Трамп признает, что США злоупотребляют санкциями

Кандидат на пост главы Минфина Бессент: Трамп признает санкции США чрезмерными

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что чрезмерное применение санкций подрывает роль доллара на мировой арене.
«

"Президент Трамп считает, что мы, вероятно, чрезмерно использовали санкции и это может побуждать страны отказываться от использования доллара США", — сказал он.

Бессент также подчеркнул важность поиска более гибких и стратегических инструментов для реализации национальных интересов. США должны сохранить доллар в статусе мировой резервной валюты и "осторожно" использовать санкции как часть комплексного подхода к защите национальной безопасности, пояснил кандидат.
При этом он заявил о готовности поддержать ужесточение санкций против российских нефтяных компаний, если такое решение будет частью стратегии Трампа по завершению конфликта на Украине.
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Кандидат на пост министра финансов отметил, что считает предыдущие меры санкционного давления "недостаточными". Бессент также подверг критике подход предыдущей администрации к вопросу санкций, заявив, что она избегала более жестких мер из-за опасений роста цен на энергоносители перед выборами.
"Комплексная программа санкций требует: нам нужно большее производство энергии в США, чтобы компенсировать потери от санкционированной российской нефти и защитить американского потребителя", — пояснил Бессент.
Говоря о тарифах, он подчеркнул необходимость гибкости в их применении.
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"Мы должны подходить к тарифам с учетом трех основных целей: устранение несправедливой торговой практики, обеспечение доходов в федеральный бюджет и использование тарифов как рычага в переговорах. Президент Трамп, как я полагаю, добавил третье применение тарифов — в качестве инструмента переговоров", — отметил он.
Кроме того, кандидат предупредил, что США могут столкнуться с экономическим кризисом и самым масштабным повышением налогов в истории, если конгресс не примет срочные меры. По его мнению, если ситуация не изменится, американцы столкнутся с налоговым ростом на четыре триллиона долларов.
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