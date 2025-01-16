https://ria.ru/20250116/sanktsii-1994068880.html

Кандидат на пост главы Минфина США призвал к осторожному применению санкций

Кандидат на пост главы Минфина США призвал к осторожному применению санкций - РИА Новости, 16.01.2025

Кандидат на пост главы Минфина США призвал к осторожному применению санкций

США должны сохранить доллар в статусе мировой резервной валюты и "осторожно" использовать санкции как часть комплексного подхода к защите национальной... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:40:00+03:00

2025-01-16T19:40:00+03:00

2025-01-16T19:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США должны сохранить доллар в статусе мировой резервной валюты и "осторожно" использовать санкции как часть комплексного подхода к защите национальной безопасности, заявил в четверг Скотт Бессент, кандидат на пост министра финансов в администрации избранного президента Дональда Трампа. "Министерство финансов играет ключевую роль в защите национальной безопасности США. Мы должны укрепить уязвимые цепочки поставок, противостоять стратегическим конкурентам и осторожно применять санкции как часть подхода всей правительственной системы. И, что особенно важно, мы должны обеспечить сохранение доллара в качестве мировой резервной валюты", – подчеркнул Бессент в ходе слушаний в сенате. Он добавил, что эффективное управление финансовыми инструментами и санкциями критически важно для противодействия внешним угрозам и укрепления экономического положения страны.

https://ria.ru/20241204/dollar-1987379901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, дональд трамп, министерство финансов сша