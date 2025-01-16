Кандидат на пост главы Минфина США призвал к осторожному применению санкций
Кандидат на пост главы Минфина Бессент: США должны осторожно применять санкции
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США должны сохранить доллар в статусе мировой резервной валюты и "осторожно" использовать санкции как часть комплексного подхода к защите национальной безопасности, заявил в четверг Скотт Бессент, кандидат на пост министра финансов в администрации избранного президента Дональда Трампа.
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"Министерство финансов играет ключевую роль в защите национальной безопасности США. Мы должны укрепить уязвимые цепочки поставок, противостоять стратегическим конкурентам и осторожно применять санкции как часть подхода всей правительственной системы. И, что особенно важно, мы должны обеспечить сохранение доллара в качестве мировой резервной валюты", – подчеркнул Бессент в ходе слушаний в сенате.
Он добавил, что эффективное управление финансовыми инструментами и санкциями критически важно для противодействия внешним угрозам и укрепления экономического положения страны.
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