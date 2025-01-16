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Кандидат на пост главы Минфина США призвал к осторожному применению санкций - РИА Новости, 16.01.2025
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19:40 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/sanktsii-1994068880.html
Кандидат на пост главы Минфина США призвал к осторожному применению санкций
Кандидат на пост главы Минфина США призвал к осторожному применению санкций - РИА Новости, 16.01.2025
Кандидат на пост главы Минфина США призвал к осторожному применению санкций
США должны сохранить доллар в статусе мировой резервной валюты и "осторожно" использовать санкции как часть комплексного подхода к защите национальной... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:40:00+03:00
2025-01-16T19:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США должны сохранить доллар в статусе мировой резервной валюты и "осторожно" использовать санкции как часть комплексного подхода к защите национальной безопасности, заявил в четверг Скотт Бессент, кандидат на пост министра финансов в администрации избранного президента Дональда Трампа. "Министерство финансов играет ключевую роль в защите национальной безопасности США. Мы должны укрепить уязвимые цепочки поставок, противостоять стратегическим конкурентам и осторожно применять санкции как часть подхода всей правительственной системы. И, что особенно важно, мы должны обеспечить сохранение доллара в качестве мировой резервной валюты", – подчеркнул Бессент в ходе слушаний в сенате. Он добавил, что эффективное управление финансовыми инструментами и санкциями критически важно для противодействия внешним угрозам и укрепления экономического положения страны.
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в мире, цены на нефть, сша, дональд трамп, министерство финансов сша
В мире, Цены на нефть, США, Дональд Трамп, Министерство финансов США
Кандидат на пост главы Минфина США призвал к осторожному применению санкций

Кандидат на пост главы Минфина Бессент: США должны осторожно применять санкции

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США должны сохранить доллар в статусе мировой резервной валюты и "осторожно" использовать санкции как часть комплексного подхода к защите национальной безопасности, заявил в четверг Скотт Бессент, кандидат на пост министра финансов в администрации избранного президента Дональда Трампа.
«
"Министерство финансов играет ключевую роль в защите национальной безопасности США. Мы должны укрепить уязвимые цепочки поставок, противостоять стратегическим конкурентам и осторожно применять санкции как часть подхода всей правительственной системы. И, что особенно важно, мы должны обеспечить сохранение доллара в качестве мировой резервной валюты", – подчеркнул Бессент в ходе слушаний в сенате.
Он добавил, что эффективное управление финансовыми инструментами и санкциями критически важно для противодействия внешним угрозам и укрепления экономического положения страны.
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