https://ria.ru/20250116/sanktsii-1994033347.html

СМИ: команда Трампа готовит стратегии по санкциям против России

СМИ: команда Трампа готовит стратегии по санкциям против России - РИА Новости, 16.01.2025

СМИ: команда Трампа готовит стратегии по санкциям против России

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию по санкциям, введенным в том числе против энергетического сектора РФ, которая могла бы... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:46:00+03:00

2025-01-16T16:46:00+03:00

2025-01-16T17:33:00+03:00

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию по санкциям, введенным в том числе против энергетического сектора РФ, которая могла бы содействовать урегулированию между Россией и Украиной, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "Советники избранного президента Дональда Трампа создают обширную стратегию по санкциям для содействия дипломатическому соглашению между Россией и Украиной в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении агентства. Стратегия включает два основных варианта — в зависимости от того, на каком этапе находится возможная сделка. Если в США будут понимать, что соглашение о завершении конфликта почти достигнуто, можно будет ослабить санкции или ввести "меры доброй воли", полезные российским нефтяным компаниям. Второй вариант предусматривает ужесточение санкций в целях оказания давления на Россию, пишет агентство.В рамках послаблений команда Трампа может рассмотреть, например, поднятие потолка цен на нефть из РФ выше 60 долларов за баррель, отмечает агентство. При ужесточении же может быть рассмотрен вариант усиления вторичных санкций или мер против судов, которые якобы перевозят российскую нефть. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20250116/analitik-1993954187.html

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993840899.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире