https://ria.ru/20250116/sandu-1994045473.html
Санду отказалась от встречи с Красносельским
Санду отказалась от встречи с Красносельским - РИА Новости, 16.01.2025
Санду отказалась от встречи с Красносельским
Президент Молдавии Майя Санду не будет встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, поскольку коммуникацией должны заниматься ответственные... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:33:00+03:00
2025-01-16T17:33:00+03:00
2025-01-16T17:33:00+03:00
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обсе
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КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не будет встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, поскольку коммуникацией должны заниматься ответственные переговорщики, заявил в четверг глава пресс-службы главы государства Игорь Захаров. В среду на пресс-конференции Красносельский заявил о желании возобновить переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" и провести встречу глав ПМР и Молдавии. Он также сообщил, что Молдавия сорвала встречу политических представителей Кишинева и Тирасполя. В администрации президента Молдавии возможность подобной встречи опровергли. "Все коммуникации между Кишиневом и Тирасполем осуществляются исключительно на существующих и согласованных платформах, а именно между главными переговорщиками с обоих берегов Днестра. На правом берегу за это отвечает Бюро по реинтеграции", — сказал Захаров журналистам. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. На данный момент переговорный процесс поставлен на паузу из-за конфликта Украины и России. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250116/gaz-1993950172.html
https://ria.ru/20250115/moldavija-1993836496.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, майя санду, обсе, приднестровская молдавская республика, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Вадим Красносельский, Майя Санду, ОБСЕ, Приднестровская Молдавская Республика, Россия
Санду отказалась от встречи с Красносельским
Глава Молдавии Санду отказалась от встречи с лидером ПМР Красносельским