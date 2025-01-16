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В Красноярском крае более 30 человек отравились в санатории

В Красноярском крае более 30 человек отравились в санатории - РИА Новости, 16.01.2025

В Красноярском крае более 30 человек отравились в санатории

Массовое отравление произошло в санатории "Сосновый бор" в Красноярском крае, за медпомощью обратились 32 человека, возбуждено дело об услугах, не отвечающих... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:47:00+03:00

2025-01-16T19:47:00+03:00

2025-01-16T20:44:00+03:00

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 16 янв — РИА Новости. Массовое отравление произошло в санатории "Сосновый бор" в Красноярском крае, за медпомощью обратились 32 человека, возбуждено дело об услугах, не отвечающих безопасности, сообщает краевая прокуратура."Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления отдыхающих санатория "Сосновый бор" в поселке Озеро Тагарское Минусинского района. Предварительно установлено, что 32 человека из числа отдыхающих обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, пять из них госпитализированы в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.По данным ведомства, все пострадавшие питались в местной столовой. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Региональный СК возбудил уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

https://ria.ru/20250115/deti-1993794496.html

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происшествия, красноярский край, минусинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, здоровье - общество