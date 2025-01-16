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Врач назвала допустимую норму сахара в день - РИА Новости, 16.01.2025
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03:12 16.01.2025 (обновлено: 10:10 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/sakhar-1993937463.html
Врач назвала допустимую норму сахара в день
Врач назвала допустимую норму сахара в день - РИА Новости, 16.01.2025
Врач назвала допустимую норму сахара в день
Потребление сахаров не должно превышать 50 граммов в день, а сокращение потребления дает дополнительные преимущества для здоровья, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T03:12:00+03:00
2025-01-16T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Потребление сахаров не должно превышать 50 граммов в день, а сокращение потребления дает дополнительные преимущества для здоровья, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова."Согласно современным российским и зарубежным рекомендациям, необходимо ограничить потребление сахаров до десяти процентов от энергетической ценности (калорийности) рациона питания, что при калорийности рациона в 2000 ккал составит не более 50 граммов. При этом дальнейшее снижение потребления сахара до пяти процентов, или 25 граммов, связано с дополнительными преимуществами для здоровья", — рассказала Стародубова. По ее словам, одна стандартная порция в 250 граммов сладкого газированного напитка содержит в среднем 20-30 граммов сахара. "Таким образом, при регулярном избыточном потреблении сладких газированных напитков или других продуктов с высоким содержанием сахаров люди подвержены более высокому риску развития ряда заболеваний", — отметила врач.
https://ria.ru/20250110/dieta-1993035649.html
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общество, антонина стародубова, новый год
Общество, Антонина Стародубова, Новый год
Врач назвала допустимую норму сахара в день

Врач Стародубова: потребление сахара не должно превышать 50 граммов в день

© iStock.com / fizkesСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© iStock.com / fizkes
Сахар. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Потребление сахаров не должно превышать 50 граммов в день, а сокращение потребления дает дополнительные преимущества для здоровья, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Согласно современным российским и зарубежным рекомендациям, необходимо ограничить потребление сахаров до десяти процентов от энергетической ценности (калорийности) рациона питания, что при калорийности рациона в 2000 ккал составит не более 50 граммов. При этом дальнейшее снижение потребления сахара до пяти процентов, или 25 граммов, связано с дополнительными преимуществами для здоровья", — рассказала Стародубова.
По ее словам, одна стандартная порция в 250 граммов сладкого газированного напитка содержит в среднем 20-30 граммов сахара.
"Таким образом, при регулярном избыточном потреблении сладких газированных напитков или других продуктов с высоким содержанием сахаров люди подвержены более высокому риску развития ряда заболеваний", — отметила врач.
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