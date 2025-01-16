https://ria.ru/20250116/rybaki-1993963104.html
Российские рыбаки обогнали США по вылову минтая
Российские рыбаки обогнали США по вылову минтая - РИА Новости, 16.01.2025
Российские рыбаки обогнали США по вылову минтая
Добыча минтая в России в 2024 году достигла рекордных 2 миллионов тонн, что на 2% больше, чем годом ранее - вылов оказался почти наполовину больше аналогичного... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:21:00+03:00
2025-01-16T10:21:00+03:00
2025-01-16T10:21:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Добыча минтая в России в 2024 году достигла рекордных 2 миллионов тонн, что на 2% больше, чем годом ранее - вылов оказался почти наполовину больше аналогичного показателя в США, рассказали РИА Новости в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). "Российские рыбаки в 2024 году обновили рекорд по вылову минтая - главной рыбы в стране. По подсчетам Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), суммарный вылов по всем районам промысла Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна достиг 1998,3 тысячи тонн, на 2% или 38 тысяч тонн выше, чем годом ранее. Доля минтая в общенациональном улове выросла почти до 41%. Основной конкурент России на мировом рынке - США - добыл лишь 1,35 миллиона тонн минтая", - сказали в ассоциации. Рекордный показатель по вылову является результатом "грамотной природоохранной политики российских регулятора и рыбаков, бережной эксплуатации ресурса и модернизации флота", прокомментировал президент АДМ Алексей Буглак. Он добавил, что почти во всех районах добычи удалось нарастить уловы и освоить выделенные квоты. "Сложная ситуация с освоением была только в Беринговом море - здесь было освоено менее 70% от ОДУ. Вылов составил 486,2 тысячи тонн. Это связано со слабой промысловой обстановкой, которая отмечалась по ходу всего сезона", - отметил Буглак. Американские рыбаки, в свою очередь, не смогли освоить выделенный лимит. Например, в заливе Аляски из-за досрочного закрытия промысла рыбаки не выловили 50-60 тысяч тонн минтая, а это составляет более 30% от выделенной квоты для этого района. По оценкам ассоциации, в 2025 году Россия сохранит мировое лидерство - допустимый улов минтая установлен на уровне 2,46 миллиона тонн (+7% к 2024 году), тогда как в США - 1,58 миллиона тонн (+5%). В январе стартовала Охотоморская минтаевая путина, и сезон обещает быть успешным, потому что большинство факторов, важных для промысловых скоплений, в прогностическом плане оцениваются как благоприятные, считает Буглак. По оценкам океанологов и синоптиков, ледовая обстановка, так же, как и погодные условия, не будут создавать каких-либо помех проведению промысловых операций зимой и весной. "Опасение вызывает только ухудшающаяся ситуация в Беринговом море. По пессимистичным оценкам ученых, с учетом прогнозируемой возрастной структуры запаса и неблагоприятных факторов, влиянию на миграцию рыбы в российские воды, в этом году промысловая обстановка может быть еще сложнее, чем в прошлом. Вместе с тем суммарный вылов минтая по итогам года в России сохранится на уровне 1,9-2 миллиона тонн", - добавил глава АДМ.
https://ria.ru/20241222/rybaki-1990688792.html
https://ria.ru/20210212/mintay-1597155724.html
https://ria.ru/20250116/rospotrebnadzor-1993961983.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, сша, берингово море
Экономика, Россия, США, Берингово море
Российские рыбаки обогнали США по вылову минтая
Российские рыбаки в 2024 году обогнали США по вылову минтая
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Добыча минтая в России в 2024 году достигла рекордных 2 миллионов тонн, что на 2% больше, чем годом ранее - вылов оказался почти наполовину больше аналогичного показателя в США, рассказали РИА Новости в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).
"Российские рыбаки в 2024 году обновили рекорд по вылову минтая - главной рыбы в стране. По подсчетам Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), суммарный вылов по всем районам промысла Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна достиг 1998,3 тысячи тонн, на 2% или 38 тысяч тонн выше, чем годом ранее. Доля минтая в общенациональном улове выросла почти до 41%. Основной конкурент России
на мировом рынке - США
- добыл лишь 1,35 миллиона тонн минтая", - сказали в ассоциации.
Рекордный показатель по вылову является результатом "грамотной природоохранной политики российских регулятора и рыбаков, бережной эксплуатации ресурса и модернизации флота", прокомментировал президент АДМ Алексей Буглак. Он добавил, что почти во всех районах добычи удалось нарастить уловы и освоить выделенные квоты. "Сложная ситуация с освоением была только в Беринговом море
- здесь было освоено менее 70% от ОДУ. Вылов составил 486,2 тысячи тонн. Это связано со слабой промысловой обстановкой, которая отмечалась по ходу всего сезона", - отметил Буглак.
Американские рыбаки, в свою очередь, не смогли освоить выделенный лимит. Например, в заливе Аляски
из-за досрочного закрытия промысла рыбаки не выловили 50-60 тысяч тонн минтая, а это составляет более 30% от выделенной квоты для этого района.
По оценкам ассоциации, в 2025 году Россия сохранит мировое лидерство - допустимый улов минтая установлен на уровне 2,46 миллиона тонн (+7% к 2024 году), тогда как в США - 1,58 миллиона тонн (+5%). В январе стартовала Охотоморская минтаевая путина, и сезон обещает быть успешным, потому что большинство факторов, важных для промысловых скоплений, в прогностическом плане оцениваются как благоприятные, считает Буглак. По оценкам океанологов и синоптиков, ледовая обстановка, так же, как и погодные условия, не будут создавать каких-либо помех проведению промысловых операций зимой и весной.
"Опасение вызывает только ухудшающаяся ситуация в Беринговом море. По пессимистичным оценкам ученых, с учетом прогнозируемой возрастной структуры запаса и неблагоприятных факторов, влиянию на миграцию рыбы в российские воды, в этом году промысловая обстановка может быть еще сложнее, чем в прошлом. Вместе с тем суммарный вылов минтая по итогам года в России сохранится на уровне 1,9-2 миллиона тонн", - добавил глава АДМ.