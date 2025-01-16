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Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей - РИА Новости, 16.01.2025
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17:51 16.01.2025 (обновлено: 18:04 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ryba-1994049804.html
Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей
Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей - РИА Новости, 16.01.2025
Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей
Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора взяло пробы рыбы из акватории Черного и Азовского морей в Крыму и Херсонской области, усилив... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:51:00+03:00
2025-01-16T18:04:00+03:00
происшествия
азовское море
херсонская область
керчь
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994051962_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_f62368054798fe7e95b3b2c2c013ad95.jpg
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора взяло пробы рыбы из акватории Черного и Азовского морей в Крыму и Херсонской области, усилив контроль за их качеством после крушения танкеров и разлива мазута, сообщили в ведомстве. В четверг пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что федеральная служба расширяет лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности рыбы и морепродуктов. Там добавили, что лаборатории Роспотребнадзора оснащены всеми необходимыми современными средствами, на сегодняшний день уже проведено 102 исследования. "В целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело ряд мероприятий по взятию проб в подведомственных регионах, в том числе там, где зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки", - сообщили в Telegram-канале управления. Уточняется, что в Керчи взяты пробы замороженной тюльки, а также охлажденного пеленгаса, выловленных в Азовском море. В Севастополе на набережной Андрея Первозванного отобраны пробы хамсы, выброшенной из Черного моря на берег по неизвестным причинам, а также на двух судах взяты пробы ставриды и хамсы. Кроме того, в Херсонской области в акватории Азовского моря из озера Сиваш отобраны пробы камбалы. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250116/popova-1993964725.html
https://ria.ru/20250116/rospotrebnadzor-1993961983.html
азовское море
херсонская область
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происшествия, азовское море, херсонская область , керчь, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Азовское море, Херсонская область , Керчь, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей

Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей после ЧП с мазутом

© Фото : Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора/TelegramРоссельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей
Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора/Telegram
Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей
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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора взяло пробы рыбы из акватории Черного и Азовского морей в Крыму и Херсонской области, усилив контроль за их качеством после крушения танкеров и разлива мазута, сообщили в ведомстве.
В четверг пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что федеральная служба расширяет лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности рыбы и морепродуктов. Там добавили, что лаборатории Роспотребнадзора оснащены всеми необходимыми современными средствами, на сегодняшний день уже проведено 102 исследования.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Глава Роспотребнадзора оценила качество выловленной в Черном море рыбы
Вчера, 10:33
«
"В целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело ряд мероприятий по взятию проб в подведомственных регионах, в том числе там, где зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки", - сообщили в Telegram-канале управления.
Уточняется, что в Керчи взяты пробы замороженной тюльки, а также охлажденного пеленгаса, выловленных в Азовском море. В Севастополе на набережной Андрея Первозванного отобраны пробы хамсы, выброшенной из Черного моря на берег по неизвестным причинам, а также на двух судах взяты пробы ставриды и хамсы. Кроме того, в Херсонской области в акватории Азовского моря из озера Сиваш отобраны пробы камбалы.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Рыба, пойманная в Черном море - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Роспотребнадзор усилит контроль за качеством добытой рыбы в Черном море
Вчера, 10:14
 
ПроисшествияАзовское мореХерсонская областьКерчьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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