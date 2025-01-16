Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей
Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей после ЧП с мазутом
© Фото : Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора/TelegramРоссельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей
Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей
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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора взяло пробы рыбы из акватории Черного и Азовского морей в Крыму и Херсонской области, усилив контроль за их качеством после крушения танкеров и разлива мазута, сообщили в ведомстве.
В четверг пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что федеральная служба расширяет лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности рыбы и морепродуктов. Там добавили, что лаборатории Роспотребнадзора оснащены всеми необходимыми современными средствами, на сегодняшний день уже проведено 102 исследования.
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"В целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело ряд мероприятий по взятию проб в подведомственных регионах, в том числе там, где зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки", - сообщили в Telegram-канале управления.
Уточняется, что в Керчи взяты пробы замороженной тюльки, а также охлажденного пеленгаса, выловленных в Азовском море. В Севастополе на набережной Андрея Первозванного отобраны пробы хамсы, выброшенной из Черного моря на берег по неизвестным причинам, а также на двух судах взяты пробы ставриды и хамсы. Кроме того, в Херсонской области в акватории Азовского моря из озера Сиваш отобраны пробы камбалы.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.