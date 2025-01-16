https://ria.ru/20250116/ryba-1994049804.html

Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей

Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей - РИА Новости, 16.01.2025

Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей

Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора взяло пробы рыбы из акватории Черного и Азовского морей в Крыму и Херсонской области, усилив... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:51:00+03:00

2025-01-16T17:51:00+03:00

2025-01-16T18:04:00+03:00

происшествия

азовское море

херсонская область

керчь

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора взяло пробы рыбы из акватории Черного и Азовского морей в Крыму и Херсонской области, усилив контроль за их качеством после крушения танкеров и разлива мазута, сообщили в ведомстве. В четверг пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что федеральная служба расширяет лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности рыбы и морепродуктов. Там добавили, что лаборатории Роспотребнадзора оснащены всеми необходимыми современными средствами, на сегодняшний день уже проведено 102 исследования. "В целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело ряд мероприятий по взятию проб в подведомственных регионах, в том числе там, где зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки", - сообщили в Telegram-канале управления. Уточняется, что в Керчи взяты пробы замороженной тюльки, а также охлажденного пеленгаса, выловленных в Азовском море. В Севастополе на набережной Андрея Первозванного отобраны пробы хамсы, выброшенной из Черного моря на берег по неизвестным причинам, а также на двух судах взяты пробы ставриды и хамсы. Кроме того, в Херсонской области в акватории Азовского моря из озера Сиваш отобраны пробы камбалы. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250116/popova-1993964725.html

https://ria.ru/20250116/rospotrebnadzor-1993961983.html

азовское море

херсонская область

керчь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, азовское море, херсонская область , керчь, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе