https://ria.ru/20250116/rumyniya-1993945938.html

Джеорджеску обвинил НАТО в попытке спровоцировать третью мировую войну

Джеорджеску обвинил НАТО в попытке спровоцировать третью мировую войну - РИА Новости, 16.01.2025

Джеорджеску обвинил НАТО в попытке спровоцировать третью мировую войну

Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску считает, что НАТО пытается вовлечь страну в военные действия через усиление конфликта на Украине,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T06:58:00+03:00

2025-01-16T06:58:00+03:00

2025-01-16T06:58:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску считает, что НАТО пытается вовлечь страну в военные действия через усиление конфликта на Украине, провоцируя третью мировую войну. Ранее Джеорджеску заявил, что расширение авиабазы НАТО "Михаил Когэлничану", расположенной на черноморском побережье поблизости от Констанцы, превращает её в стратегический плацдарм для возможного конфликта с Россией. Согласно проекту НАТО, база должна стать крупнейшим военным объектом альянса в Европе - её площадь составит около 3 тысяч гектаров, а численность контингента может достигнуть 10 тысяч военнослужащих и членов их семей. На территории базы планируется строительство жилых комплексов, школ, детских садов, магазинов и медицинских учреждений. "Господин (Марк - ред.) Рютте, генсек НАТО, навязывает свои правила ЕС и стремится спровоцировать третью мировую войну в регионе, используя Румынию как ключевую площадку. Это самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся", - сказал Джеорджеску в интервью американскому журналисту Алексу Джонсу, которое транслировалось в социальной сети X. Оппозиционный политик раскритиковал руководство западноевропейских стран, заявив, что "все ключевые посты занимают рабы системы", а в самой Румынии власти ведут себя как марионетки Запада. "Через них Запад хочет как можно скорее втянуть Румынию в глобальный конфликт", - добавил Джеорджеску. В этом же интервью политик подчеркнул, что внутри НАТО происходит борьба за влияние между сторонниками избранного президента США Дональда Трампа, которых он называет "поборниками мира", и "европейским крылом", продвигающим, по его словам, политику конфронтации. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнёрства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьёзные нарушения, подтверждённые рассекреченными документами Высшего совета национальной обороны. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Президент страны Клаус Йоханнис 28 ноября провёл заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчёты о нарушениях в ходе избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти документы были рассекречены. Согласно отчетам, сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявила, что для продвижения кандидата на платформе TikTok было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов координировалась через Telegram-каналы.

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

https://ria.ru/20250102/rumyniya-1992324268.html

https://ria.ru/20250112/rumyniya-1993307817.html

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в мире, румыния, сша, украина, дональд трамп, клаус йоханнис, нато, евросоюз, tiktok