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Путин анонсировал подписание нескольких документов с ЦАР - РИА Новости, 16.01.2025
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15:45 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/rossija-1994018964.html
Путин анонсировал подписание нескольких документов с ЦАР
Путин анонсировал подписание нескольких документов с ЦАР - РИА Новости, 16.01.2025
Путин анонсировал подписание нескольких документов с ЦАР
Президент России Владимир Путин сообщил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия России и Центральноафриканской Республики, а также анонсировал... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:45:00+03:00
2025-01-16T15:45:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия России и Центральноафриканской Республики, а также анонсировал подписание еще нескольких документов. Путин встретился в Кремле с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканж Туадерой, который в среду прибыл в Москву с официальным визитом. "Укрепляется нормативно-правовая база нашего взаимодействия. Подписано уже несколько документов между различными министерствами, ведомствами. Да и в ходе вашего визита мы намечаем также подписать несколько документов, которые будут создавать хорошую, солидную основу, правовую основу нашего взаимодействия", - сказал Путин на встрече.
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россия, москва, владимир путин, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, В мире
Путин анонсировал подписание нескольких документов с ЦАР

Путин анонсировал подписание нескольких документов между Россией и ЦАР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия России и Центральноафриканской Республики, а также анонсировал подписание еще нескольких документов.
Путин встретился в Кремле с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканж Туадерой, который в среду прибыл в Москву с официальным визитом.
"Укрепляется нормативно-правовая база нашего взаимодействия. Подписано уже несколько документов между различными министерствами, ведомствами. Да и в ходе вашего визита мы намечаем также подписать несколько документов, которые будут создавать хорошую, солидную основу, правовую основу нашего взаимодействия", - сказал Путин на встрече.
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
ЦАР продолжит сотрудничество с Россией, заявил Туадера
15:45
 
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