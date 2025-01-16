https://ria.ru/20250116/rossija-1994018964.html

Путин анонсировал подписание нескольких документов с ЦАР

Путин анонсировал подписание нескольких документов с ЦАР - РИА Новости, 16.01.2025

Путин анонсировал подписание нескольких документов с ЦАР

Президент России Владимир Путин сообщил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия России и Центральноафриканской Республики, а также анонсировал... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:45:00+03:00

2025-01-16T15:45:00+03:00

2025-01-16T15:45:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия России и Центральноафриканской Республики, а также анонсировал подписание еще нескольких документов. Путин встретился в Кремле с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканж Туадерой, который в среду прибыл в Москву с официальным визитом. "Укрепляется нормативно-правовая база нашего взаимодействия. Подписано уже несколько документов между различными министерствами, ведомствами. Да и в ходе вашего визита мы намечаем также подписать несколько документов, которые будут создавать хорошую, солидную основу, правовую основу нашего взаимодействия", - сказал Путин на встрече.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, москва, владимир путин, в мире