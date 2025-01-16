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Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 16.01.2025
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13:15 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/rossija-1993990551.html
Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС
Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 16.01.2025
Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС
РФ надеется, что соглашение между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будет способствовать созданию условий для решения палестинской проблемы, заявила... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:15:00+03:00
2025-01-16T13:15:00+03:00
в мире
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ближний восток
мария захарова
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. РФ надеется, что соглашение между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будет способствовать созданию условий для решения палестинской проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Надеемся, что реализация этих договоренностей станет важным практическим шагом к долгосрочной стабилизации обстановки в зоне палестино-израильского противостояния. А также создаст предпосылки для оздоровления ситуация в регионе Ближнего Востока в целом, в том числе в Ливане, Сирии, Йемене", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что в РФ надеются, что "заключение данного соглашения будет способствовать формированию необходимых условий для налаживания процесса всеобъемлющего политического урегулирования палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе". "Конечной целью является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20250116/sdelka-1993980461.html
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в мире, россия, израиль, ближний восток, мария захарова, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Россия, Израиль, Ближний Восток, Мария Захарова, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС

Захарова: Россия надеется на создание условий для решения палестинской проблемы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. РФ надеется, что соглашение между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будет способствовать созданию условий для решения палестинской проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Надеемся, что реализация этих договоренностей станет важным практическим шагом к долгосрочной стабилизации обстановки в зоне палестино-израильского противостояния. А также создаст предпосылки для оздоровления ситуация в регионе Ближнего Востока в целом, в том числе в Ливане, Сирии, Йемене", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что в РФ надеются, что "заключение данного соглашения будет способствовать формированию необходимых условий для налаживания процесса всеобъемлющего политического урегулирования палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе".
"Конечной целью является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - заключила Захарова.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС
12:11
 
В миреРоссияИзраильБлижний ВостокМария ЗахароваХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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