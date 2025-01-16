https://ria.ru/20250116/rossija-1993990551.html

Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС

Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 16.01.2025

Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС

РФ надеется, что соглашение между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будет способствовать созданию условий для решения палестинской проблемы, заявила... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:15:00+03:00

2025-01-16T13:15:00+03:00

2025-01-16T13:15:00+03:00

в мире

россия

израиль

ближний восток

мария захарова

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. РФ надеется, что соглашение между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будет способствовать созданию условий для решения палестинской проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Надеемся, что реализация этих договоренностей станет важным практическим шагом к долгосрочной стабилизации обстановки в зоне палестино-израильского противостояния. А также создаст предпосылки для оздоровления ситуация в регионе Ближнего Востока в целом, в том числе в Ливане, Сирии, Йемене", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что в РФ надеются, что "заключение данного соглашения будет способствовать формированию необходимых условий для налаживания процесса всеобъемлющего политического урегулирования палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе". "Конечной целью является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20250116/sdelka-1993980461.html

россия

израиль

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, израиль, ближний восток, мария захарова, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году