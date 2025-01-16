https://ria.ru/20250116/rossija-1993990551.html
Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС
Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 16.01.2025
Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС
РФ надеется, что соглашение между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будет способствовать созданию условий для решения палестинской проблемы, заявила... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:15:00+03:00
2025-01-16T13:15:00+03:00
2025-01-16T13:15:00+03:00
в мире
россия
израиль
ближний восток
мария захарова
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. РФ надеется, что соглашение между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будет способствовать созданию условий для решения палестинской проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Надеемся, что реализация этих договоренностей станет важным практическим шагом к долгосрочной стабилизации обстановки в зоне палестино-израильского противостояния. А также создаст предпосылки для оздоровления ситуация в регионе Ближнего Востока в целом, в том числе в Ливане, Сирии, Йемене", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что в РФ надеются, что "заключение данного соглашения будет способствовать формированию необходимых условий для налаживания процесса всеобъемлющего политического урегулирования палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе". "Конечной целью является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20250116/sdelka-1993980461.html
россия
израиль
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, ближний восток, мария захарова, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Россия, Израиль, Ближний Восток, Мария Захарова, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС
Захарова: Россия надеется на создание условий для решения палестинской проблемы