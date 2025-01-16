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Роспотребнадзор усилит контроль за качеством добытой рыбы в Черном море - РИА Новости, 16.01.2025
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10:14 16.01.2025 (обновлено: 11:13 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/rospotrebnadzor-1993961983.html
Роспотребнадзор усилит контроль за качеством добытой рыбы в Черном море
Роспотребнадзор усилит контроль за качеством добытой рыбы в Черном море - РИА Новости, 16.01.2025
Роспотребнадзор усилит контроль за качеством добытой рыбы в Черном море
Роспотребнадзор усилит контроль за качеством черноморской рыбы из-за разлива мазута, ее будут проверять на наличие потенциально опасных веществ, сообщила... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:14:00+03:00
2025-01-16T11:13:00+03:00
краснодарский край
республика крым
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
черное море
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор усилит контроль за качеством черноморской рыбы из-за разлива мазута, ее будут проверять на наличие потенциально опасных веществ, сообщила пресс-служба ведомства."В Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора привлекут дополнительные лабораторные мощности для укрепления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности морепродуктов. С этой целью будут задействованы усиленные лаборатории ведомства в Анапе и Ялте", — говорится в релизе.Лаборатории Роспотребнадзора оснащены современными средствами, уже проведено 102 исследования. Как отметила в эфире телеканала "Россия 24" глава ведомства Анна Попова, они показывают, что загрязнения рыбы нефтепродуктами не произошло.По ее словам, бизнесу предложили проводить исследования каждой партии рыбы из морских вод Краснодарского края и Крыма в лабораториях за счет федерального бюджета, работа начнется в полном объеме в ближайшее время.Роспотребнадзор также призвал черноморских рыбаков проявлять осторожность:Специалисты ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды в районе ЧП. Кроме того, они приступили к исследованию песка после проведения работ по очистке от нефтепродуктов. Разлив мазута в Черном мореПятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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краснодарский край
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краснодарский край, республика крым, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), черное море, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Краснодарский край, Республика Крым, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Черное море, Здоровье - Общество, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Роспотребнадзор усилит контроль за качеством добытой рыбы в Черном море

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством рыбы, пойманной в Черном море

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкРыба, пойманная в Черном море
Рыба, пойманная в Черном море - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Рыба, пойманная в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор усилит контроль за качеством черноморской рыбы из-за разлива мазута, ее будут проверять на наличие потенциально опасных веществ, сообщила пресс-служба ведомства.
"В Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора привлекут дополнительные лабораторные мощности для укрепления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности морепродуктов. С этой целью будут задействованы усиленные лаборатории ведомства в Анапе и Ялте", — говорится в релизе.
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Лаборатории Роспотребнадзора оснащены современными средствами, уже проведено 102 исследования. Как отметила в эфире телеканала "Россия 24" глава ведомства Анна Попова, они показывают, что загрязнения рыбы нефтепродуктами не произошло.
По ее словам, бизнесу предложили проводить исследования каждой партии рыбы из морских вод Краснодарского края и Крыма в лабораториях за счет федерального бюджета, работа начнется в полном объеме в ближайшее время.
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Роспотребнадзор также призвал черноморских рыбаков проявлять осторожность:
  • проверять рыбу на наличие посторонних запахов, изменение цвета и текстуры;
  • не вылавливать ее в загрязненной воде;
  • при подозрении на зараженность отдавать рыбу в лаборатории для исследования.
Специалисты ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды в районе ЧП. Кроме того, они приступили к исследованию песка после проведения работ по очистке от нефтепродуктов.
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Разлив мазута в Черном море

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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