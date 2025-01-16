https://ria.ru/20250116/rospotrebnadzor-1993961983.html

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством добытой рыбы в Черном море

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством добытой рыбы в Черном море - РИА Новости, 16.01.2025

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством добытой рыбы в Черном море

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством черноморской рыбы из-за разлива мазута, ее будут проверять на наличие потенциально опасных веществ, сообщила... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:14:00+03:00

2025-01-16T10:14:00+03:00

2025-01-16T11:13:00+03:00

краснодарский край

республика крым

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

черное море

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор усилит контроль за качеством черноморской рыбы из-за разлива мазута, ее будут проверять на наличие потенциально опасных веществ, сообщила пресс-служба ведомства."В Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора привлекут дополнительные лабораторные мощности для укрепления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности морепродуктов. С этой целью будут задействованы усиленные лаборатории ведомства в Анапе и Ялте", — говорится в релизе.Лаборатории Роспотребнадзора оснащены современными средствами, уже проведено 102 исследования. Как отметила в эфире телеканала "Россия 24" глава ведомства Анна Попова, они показывают, что загрязнения рыбы нефтепродуктами не произошло.По ее словам, бизнесу предложили проводить исследования каждой партии рыбы из морских вод Краснодарского края и Крыма в лабораториях за счет федерального бюджета, работа начнется в полном объеме в ближайшее время.Роспотребнадзор также призвал черноморских рыбаков проявлять осторожность:Специалисты ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды в районе ЧП. Кроме того, они приступили к исследованию песка после проведения работ по очистке от нефтепродуктов. Разлив мазута в Черном мореПятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html

https://ria.ru/20250116/anapa-1993934357.html

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991788006.html

https://ria.ru/20250115/tanker-1993827643.html

краснодарский край

республика крым

черное море

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краснодарский край, республика крым, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), черное море, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), происшествия