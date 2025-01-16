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Роскомнадзор зафиксировал более 710 миллионов утекших записей о россиянах - РИА Новости, 16.01.2025
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04:55 16.01.2025 (обновлено: 07:04 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/roskomnadzor-1993941562.html
Роскомнадзор зафиксировал более 710 миллионов утекших записей о россиянах
Роскомнадзор зафиксировал более 710 миллионов утекших записей о россиянах - РИА Новости, 16.01.2025
Роскомнадзор зафиксировал более 710 миллионов утекших записей о россиянах
Роскомнадзор за 2024 год зафиксировал 135 случаев утечек баз данных, в которых содержалось более 710 миллионов записей о россиянах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:55:00+03:00
2025-01-16T07:04:00+03:00
общество
технологии
россия
андрей липов
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Роскомнадзор за 2024 год зафиксировал 135 случаев утечек баз данных, в которых содержалось более 710 миллионов записей о россиянах, сообщили РИА Новости в ведомстве. "В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 миллионов записей", - сообщили в ведомстве. В декабре глава ведомства Андрей Липов сообщал, что в 2024 году совместная работа Роскомнадзора с операторами связи позволила сократить в шесть раз количество абонентов, имеющих более тысячи симок, и напомнил, что с 2025 года россияне смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы – не более 10. Он также отмечал, что принятые в России новые меры ответственности будут побуждать компании серьезнее относиться к защите персональных данных. В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за утечки персональных данных клиентов компаний. В частности, за массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более 1 миллиона идентификаторов) штрафы вырастают до 400 тысяч для граждан, до 600 тысяч для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для юридических лиц.
https://ria.ru/20241227/chayldfri-1991688152.html
https://ria.ru/20241218/roskomnadzor-1990016449.html
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общество, технологии, россия, андрей липов, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Андрей Липов, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор зафиксировал более 710 миллионов утекших записей о россиянах

Роскомнадзор за 2024 год зафиксировал более 710 млн утекших записей о россиянах

© Fotolia / peterzaydaХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Fotolia / peterzayda
Хакер за компьютером . Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Роскомнадзор за 2024 год зафиксировал 135 случаев утечек баз данных, в которых содержалось более 710 миллионов записей о россиянах, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 миллионов записей", - сообщили в ведомстве.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Роскомнадзор разработает критерии оценки информации об идеологии чайлдфри
27 декабря 2024, 14:58
В декабре глава ведомства Андрей Липов сообщал, что в 2024 году совместная работа Роскомнадзора с операторами связи позволила сократить в шесть раз количество абонентов, имеющих более тысячи симок, и напомнил, что с 2025 года россияне смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы – не более 10. Он также отмечал, что принятые в России новые меры ответственности будут побуждать компании серьезнее относиться к защите персональных данных.
В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за утечки персональных данных клиентов компаний. В частности, за массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более 1 миллиона идентификаторов) штрафы вырастают до 400 тысяч для граждан, до 600 тысяч для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для юридических лиц.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Роскомнадзор не будет собирать данные о личных устройствах пользователей
18 декабря 2024, 23:46
 
ОбществоТехнологииРоссияАндрей ЛиповВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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