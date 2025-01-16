https://ria.ru/20250116/rogov-1993949654.html

Рогов высказался о демилитаризованной зоне на Украине

Рогов высказался о демилитаризованной зоне на Украине - РИА Новости, 16.01.2025

Рогов высказался о демилитаризованной зоне на Украине

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T08:21:00+03:00

2025-01-16T08:21:00+03:00

2025-01-16T08:21:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что демилитаризованная зона (ДМЗ) должна распространяться на всю территорию остатка Украины. Ранее агентство Рейтер сообщило, что большинство советников избранного президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта. "Если говорить о демилитаризированной зоне, то она должна распространяться на все постукраинское пространство, которое на данный момент пока не вернулось в родную гавань в Россию", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, по его словам, будущее постукраинского пространства должны определять местные жители, а не "нацистский режим или сапог натовского солдата, чего так добивается коллективный Запад". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20250116/granitsa-1993947467.html

https://ria.ru/20250116/rogov-1993944933.html

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