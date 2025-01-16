https://ria.ru/20250116/rogov-1993944933.html

Рогов прокомментировал продление военного положения на Украине

Рогов прокомментировал продление военного положения на Украине - РИА Новости, 16.01.2025

Рогов прокомментировал продление военного положения на Украине

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T06:23:00+03:00

2025-01-16T06:23:00+03:00

2025-01-16T06:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал символичным продление на Украине киевским режимом военного положения до 9 мая. Ранее украинский парламент поддержал продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, с 8 февраля до 9 мая. Режим военного положения и всеобщей мобилизации на Украине действует с 24 февраля 2022 года. "Очень символично, что режим Зеленского собрался воевать именно до 9 мая. Видимо они, как и их идейные вдохновители фашисты, понимают, что им осталось недолго воевать и 9 мая наша страна будет праздновать победу не только над фашистами, но и неонацистами, захватившими власть на Украине", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, режим Владимира Зеленского обречен и после его капитуляции жители подконтрольных ему регионов будут отмечать два дня Победы: один в Великой Отечественной войне, второй – над "бандеровским оккупационным режимом".

https://ria.ru/20250116/zaporozhe-1993938192.html

https://ria.ru/20250115/dzerzhinsk-1993773491.html

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украина, владимир рогов, владимир зеленский