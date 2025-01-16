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В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за гололеда
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за гололеда - РИА Новости, 16.01.2025
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за гололеда
Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области из-за температурных перепадов и гололёда, сообщил в четверг губернатор Андрей Чибис. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:17:00+03:00
2025-01-16T15:17:00+03:00
2025-01-16T15:17:00+03:00
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МУРМАНСК, 16 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области из-за температурных перепадов и гололёда, сообщил в четверг губернатор Андрей Чибис. "В Мурманской области введен режим повышенной готовности в связи с резкими температурными перепадами, дождями и сильным гололедом. Службы мобилизованы во всех муниципалитетах", - написал Чибис в Telegram-канале. В Мурманске закрыт аэропорт, ограничено движение по участкам федеральных трасс, закрыт подъезд к селу Териберка.
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мурманская область, мурманск, андрей чибис, россия, общество
Мурманская область, Мурманск, Андрей Чибис, Россия, Общество
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за гололеда
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за ливней и гололеда