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В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за гололеда

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за гололеда - РИА Новости, 16.01.2025

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за гололеда

Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области из-за температурных перепадов и гололёда, сообщил в четверг губернатор Андрей Чибис. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:17:00+03:00

2025-01-16T15:17:00+03:00

2025-01-16T15:17:00+03:00

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МУРМАНСК, 16 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области из-за температурных перепадов и гололёда, сообщил в четверг губернатор Андрей Чибис. "В Мурманской области введен режим повышенной готовности в связи с резкими температурными перепадами, дождями и сильным гололедом. Службы мобилизованы во всех муниципалитетах", - написал Чибис в Telegram-канале. В Мурманске закрыт аэропорт, ограничено движение по участкам федеральных трасс, закрыт подъезд к селу Териберка.

https://ria.ru/20250111/moskva-1993484208.html

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мурманская область, мурманск, андрей чибис, россия, общество