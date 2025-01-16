https://ria.ru/20250116/reutov-1994014745.html

Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на школу в Реутове

Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на школу в Реутове - РИА Новости, 16.01.2025

Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на школу в Реутове

Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на учеников и преподавателей школы в Реутове, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:31:00+03:00

2025-01-16T15:31:00+03:00

2025-01-16T15:35:00+03:00

московская область (подмосковье)

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попытка нападения на школу в реутове

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на учеников и преподавателей школы в Реутове, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции.Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал. Как сообщили РИА Новости в министерстве образования региона, меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1. Как позднее сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации."Выявлен молодой человек, подозреваемый в подготовке к совершению особо тяжкого преступления. В ходе проверки установлено, что подросток 2008 года рождения через мессенджер вступил в одно из международных молодежных движений, которое пропагандирует противоправную деятельность и запрещено на территории Российской Федерации. В дальнейшем он планировал на территории школы города Реутов совершить ряд преступлений, угрожающих жизни и здоровью учеников и преподавателей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что правоохранителями подросток был доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20250110/podzhog-1993107910.html

https://ria.ru/20250112/kursk-1993356662.html

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московская область (подмосковье), реутов, попытка нападения на школу в реутове, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия