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Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на школу в Реутове - РИА Новости, 16.01.2025
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15:31 16.01.2025 (обновлено: 15:35 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/reutov-1994014745.html
Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на школу в Реутове
Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на школу в Реутове - РИА Новости, 16.01.2025
Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на школу в Реутове
Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на учеников и преподавателей школы в Реутове, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:31:00+03:00
2025-01-16T15:35:00+03:00
московская область (подмосковье)
реутов
попытка нападения на школу в реутове
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на учеников и преподавателей школы в Реутове, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции.Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал. Как сообщили РИА Новости в министерстве образования региона, меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1. Как позднее сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации."Выявлен молодой человек, подозреваемый в подготовке к совершению особо тяжкого преступления. В ходе проверки установлено, что подросток 2008 года рождения через мессенджер вступил в одно из международных молодежных движений, которое пропагандирует противоправную деятельность и запрещено на территории Российской Федерации. В дальнейшем он планировал на территории школы города Реутов совершить ряд преступлений, угрожающих жизни и здоровью учеников и преподавателей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что правоохранителями подросток был доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20250110/podzhog-1993107910.html
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московская область (подмосковье), реутов, попытка нападения на школу в реутове, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Московская область (Подмосковье), Реутов, Попытка нападения на школу в Реутове, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на школу в Реутове

МВД: задержанный в Подмосковье подросток собирался напасть на школу в Реутове

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на учеников и преподавателей школы в Реутове, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции.
Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал. Как сообщили РИА Новости в министерстве образования региона, меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1. Как позднее сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации.
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"Выявлен молодой человек, подозреваемый в подготовке к совершению особо тяжкого преступления. В ходе проверки установлено, что подросток 2008 года рождения через мессенджер вступил в одно из международных молодежных движений, которое пропагандирует противоправную деятельность и запрещено на территории Российской Федерации. В дальнейшем он планировал на территории школы города Реутов совершить ряд преступлений, угрожающих жизни и здоровью учеников и преподавателей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что правоохранителями подросток был доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.
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Московская область (Подмосковье)РеутовПопытка нападения на школу в РеутовеПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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