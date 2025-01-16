https://ria.ru/20250116/reutov-1994013616.html
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации - РИА Новости, 16.01.2025
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации
Подростка из подмосковного Реутова обвинили в участии в террористической организации, он задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:24:00+03:00
2025-01-16T15:24:00+03:00
2025-01-16T15:27:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подростка из подмосковного Реутова обвинили в участии в террористической организации, он задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал. Как сообщили РИА Новости в министерстве образования региона, меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1."Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения", - сказала она.По данным следствия, с сентября 2023 года по январь 2025 года обвиняемый, находясь в городском округе Реутов, вступил в структурное подразделение запрещенной в РФ международной террористической организации и занимался пропагандой ее деятельности. Отмечается, что подросток также принимал участие в обсуждениях совершения террористических преступлений."О данной противоправной деятельности стало известно оперативным сотрудникам ФСБ России, после чего благодаря совместной и слаженной работе обвиняемый был задержан. Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавила Врадий.
https://ria.ru/20250112/kursk-1993356662.html
https://ria.ru/20250114/krokus-1993736844.html
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московская область (подмосковье), происшествия, россия, реутов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, Реутов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации
Подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации