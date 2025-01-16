Рейтинг@Mail.ru
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 16.01.2025 (обновлено: 15:27 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/reutov-1994013616.html
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации - РИА Новости, 16.01.2025
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации
Подростка из подмосковного Реутова обвинили в участии в террористической организации, он задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:24:00+03:00
2025-01-16T15:27:00+03:00
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
реутов
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подростка из подмосковного Реутова обвинили в участии в террористической организации, он задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал. Как сообщили РИА Новости в министерстве образования региона, меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1."Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения", - сказала она.По данным следствия, с сентября 2023 года по январь 2025 года обвиняемый, находясь в городском округе Реутов, вступил в структурное подразделение запрещенной в РФ международной террористической организации и занимался пропагандой ее деятельности. Отмечается, что подросток также принимал участие в обсуждениях совершения террористических преступлений."О данной противоправной деятельности стало известно оперативным сотрудникам ФСБ России, после чего благодаря совместной и слаженной работе обвиняемый был задержан. Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавила Врадий.
https://ria.ru/20250112/kursk-1993356662.html
https://ria.ru/20250114/krokus-1993736844.html
московская область (подмосковье)
россия
реутов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия, россия, реутов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, Реутов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации

Подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подростка из подмосковного Реутова обвинили в участии в террористической организации, он задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал. Как сообщили РИА Новости в министерстве образования региона, меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Обвиняемый в теракте в Курске подросток разделял идеологию насилия
12 января, 16:22
"Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения", - сказала она.
По данным следствия, с сентября 2023 года по январь 2025 года обвиняемый, находясь в городском округе Реутов, вступил в структурное подразделение запрещенной в РФ международной террористической организации и занимался пропагандой ее деятельности. Отмечается, что подросток также принимал участие в обсуждениях совершения террористических преступлений.
"О данной противоправной деятельности стало известно оперативным сотрудникам ФСБ России, после чего благодаря совместной и слаженной работе обвиняемый был задержан. Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавила Врадий.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе"
14 января, 21:03
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияРоссияРеутовСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала