https://ria.ru/20250116/reutov-1994013616.html

Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации

Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации - РИА Новости, 16.01.2025

Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации

Подростка из подмосковного Реутова обвинили в участии в террористической организации, он задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:24:00+03:00

2025-01-16T15:24:00+03:00

2025-01-16T15:27:00+03:00

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

реутов

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подростка из подмосковного Реутова обвинили в участии в террористической организации, он задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал. Как сообщили РИА Новости в министерстве образования региона, меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1."Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения", - сказала она.По данным следствия, с сентября 2023 года по январь 2025 года обвиняемый, находясь в городском округе Реутов, вступил в структурное подразделение запрещенной в РФ международной террористической организации и занимался пропагандой ее деятельности. Отмечается, что подросток также принимал участие в обсуждениях совершения террористических преступлений."О данной противоправной деятельности стало известно оперативным сотрудникам ФСБ России, после чего благодаря совместной и слаженной работе обвиняемый был задержан. Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20250112/kursk-1993356662.html

https://ria.ru/20250114/krokus-1993736844.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), происшествия, россия, реутов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)