https://ria.ru/20250116/rets-1993998805.html

Алжир может стать хабом для выхода российских товаров на африканские рынки

Алжир может стать хабом для выхода российских товаров на африканские рынки - РИА Новости, 16.01.2025

Алжир может стать хабом для выхода российских товаров на африканские рынки

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг России продолжают серию "Интервью с Торгпредом", в бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:57:00+03:00

2025-01-16T13:57:00+03:00

2025-01-16T13:57:00+03:00

экономика

алжир (провинция)

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг России продолжают серию "Интервью с Торгпредом", в бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ можно найти интервью с Торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем, сообщает РЭЦ."Иван Налич рассказал о текущем состоянии торгово-экономических отношений России и Алжира и особенностях алжирского рынка. Так, по его словам, Россия экспортирует пшеницу (занимает около 30% алжирского рынка), металлургическую продукцию, удобрения и химикаты, а также открывает новые ниши, развивая поставки сухого молока и лекарственных средств", - говорится в сообщении."Благодаря своему исключительному географическому положению Алжир имеет перспективы стать важным логистическим хабом для выхода российских товаров на африканские рынки. Со своей стороны, мы работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы с целью снятия административных барьеров и упрощения процедуры локализации российских компаний в Алжире. Надеюсь, в среднесрочной перспективе нам удастся привлечь в Алжир российский бизнес", - отметил Налич.Торговый представитель обозначил перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в области сельского хозяйства, фармацевтики, энергетики и IT-технологий. Интервью также поможет бизнесу узнать об особенностях сертификации продукции, крупных выставках в 2025 году и специфике деловой коммуникации.Налич подчеркнул, что Торгпредство активно работает над расширением сотрудничества двух стран и предоставляет необходимые меры поддержки компаниям, стремящимся выйти на рынок Алжира."Взаимодействие с Алжиром идет по широкому спектру направлений. Интерес российского бизнеса к этому рынку значительно вырос в последние годы, активизировались деловые контакты. В 2024 году РЭЦ при поддержке Торгового представительства в Алжире организовал бизнес-миссию в сфере строительства и ИТ, в этом году планируем многоотраслевую миссию в ноябре. Интервью с торговым представителем поможет получить представление о специфике рынка и сформировать базу знаний, необходимых для эффективного старта экспорта", - подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.РЭЦ напомнил, что в "Базе знаний экспортера" компаниям доступно более 300 мультимедийных материалов по самым разным вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли. Изучить материалы могут все зарегистрированные на сайте РЭЦ пользователи.

https://ria.ru/20250116/rets-1993970984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, алжир (провинция), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)