https://ria.ru/20250116/rets-1993970984.html
Школа РЭЦ за год оказала 2,4 тысячи услуг пользователям "Моего экспорта"
Школа РЭЦ за год оказала 2,4 тысячи услуг пользователям "Моего экспорта" - РИА Новости, 16.01.2025
Школа РЭЦ за год оказала 2,4 тысячи услуг пользователям "Моего экспорта"
Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в 2024 году предоставила более 2400 услуг пользователям цифровой платформы "Мой экспорт",... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:09:00+03:00
2025-01-16T11:09:00+03:00
2025-01-16T11:09:00+03:00
экономика
россия
узбекистан
египет
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в 2024 году предоставила более 2400 услуг пользователям цифровой платформы "Мой экспорт", тем самым она помогла развитию экспортной деятельности 1,194 тысячи компаний, сообщает центр."Ключевую роль в успехе Школы экспорта сыграли учебные пособия, скачанные пользователями платформы более двух тысяч раз. Эти материалы, разработанные с учетом современных требований и реалий экспортной деятельности, предоставляют компаниям исчерпывающую информацию о различных аспектах международной торговли, помогая им успешно преодолевать сложности и эффективно работать на новых рынках", - говорится в сообщении.Пособия охватывают широкий спектр тем, от стратегического планирования до практических рекомендаций по работе с документацией и логистикой. С 2023 года Школа экспорта РЭЦ также начала разработку пособий, посвященных особенностям взаимодействия с партнерами из перспективных для экспорта российской продукции стран."Мы видим эффект от использования цифровой платформы "Мой экспорт" для предоставления образовательных услуг. В начавшемся 2025 году мы планируем разработать и разместить на платформе новые учебные пособия, в частности, посвященные тонкостям импортной деятельности и работе с финансами специально для руководителей, а также страновые пособия – о ведении бизнеса в Узбекистане, Египте, Азербайджане и Саудовской Аравии. Эти пособия, как и предыдущие, будут содержать практические рекомендации и актуальную информацию, помогая российским компаниям успешно работать на дружественных рынках", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Узнать подробнее о предлагаемых образовательных услугах для экспортеров можно на платформе "Мой экспорт" и на сайте Школы экспорта РЭЦ.В 2025 году Школа экспорта РЭЦ также планирует дальнейшую реализацию собственных образовательных продуктов, включая экспортные семинары, дистанционные курсы, акселерационные программы для бизнеса и уникальные продукты, такие как программа консультационного сопровождения "Экспортное наставничество" и двухдневный обучающий интенсив "Новый экспорт в текущих условиях". Кроме того, планируется запуск новых образовательных продуктов, в том числе программы дополнительного профобразования "Кадры для экспорта".
https://ria.ru/20250114/rets-1993615687.html
https://ria.ru/20250110/rets-1993130845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, узбекистан, египет, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Узбекистан, Египет, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Школа РЭЦ за год оказала 2,4 тысячи услуг пользователям "Моего экспорта"
Школа РЭЦ за год оказала более 2,4 тысячи услуг пользователям "Моего экспорта"
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в 2024 году предоставила более 2400 услуг пользователям цифровой платформы "Мой экспорт", тем самым она помогла развитию экспортной деятельности 1,194 тысячи компаний, сообщает центр.
"Ключевую роль в успехе Школы экспорта сыграли учебные пособия, скачанные пользователями платформы более двух тысяч раз. Эти материалы, разработанные с учетом современных требований и реалий экспортной деятельности, предоставляют компаниям исчерпывающую информацию о различных аспектах международной торговли, помогая им успешно преодолевать сложности и эффективно работать на новых рынках", - говорится в сообщении.
Пособия охватывают широкий спектр тем, от стратегического планирования до практических рекомендаций по работе с документацией и логистикой. С 2023 года Школа экспорта РЭЦ также начала разработку пособий, посвященных особенностям взаимодействия с партнерами из перспективных для экспорта российской продукции стран.
"Мы видим эффект от использования цифровой платформы "Мой экспорт" для предоставления образовательных услуг. В начавшемся 2025 году мы планируем разработать и разместить на платформе новые учебные пособия, в частности, посвященные тонкостям импортной деятельности и работе с финансами специально для руководителей, а также страновые пособия – о ведении бизнеса в Узбекистане
, Египте
, Азербайджане
и Саудовской Аравии
. Эти пособия, как и предыдущие, будут содержать практические рекомендации и актуальную информацию, помогая российским компаниям успешно работать на дружественных рынках", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
Узнать подробнее о предлагаемых образовательных услугах для экспортеров можно на платформе "Мой экспорт" и на сайте Школы экспорта РЭЦ.
В 2025 году Школа экспорта РЭЦ также планирует дальнейшую реализацию собственных образовательных продуктов, включая экспортные семинары, дистанционные курсы, акселерационные программы для бизнеса и уникальные продукты, такие как программа консультационного сопровождения "Экспортное наставничество" и двухдневный обучающий интенсив "Новый экспорт в текущих условиях". Кроме того, планируется запуск новых образовательных продуктов, в том числе программы дополнительного профобразования "Кадры для экспорта".