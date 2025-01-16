https://ria.ru/20250116/rets-1993970984.html

Школа РЭЦ за год оказала 2,4 тысячи услуг пользователям "Моего экспорта"

Школа РЭЦ за год оказала 2,4 тысячи услуг пользователям "Моего экспорта" - РИА Новости, 16.01.2025

Школа РЭЦ за год оказала 2,4 тысячи услуг пользователям "Моего экспорта"

Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в 2024 году предоставила более 2400 услуг пользователям цифровой платформы "Мой экспорт",... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:09:00+03:00

2025-01-16T11:09:00+03:00

2025-01-16T11:09:00+03:00

экономика

россия

узбекистан

египет

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в 2024 году предоставила более 2400 услуг пользователям цифровой платформы "Мой экспорт", тем самым она помогла развитию экспортной деятельности 1,194 тысячи компаний, сообщает центр."Ключевую роль в успехе Школы экспорта сыграли учебные пособия, скачанные пользователями платформы более двух тысяч раз. Эти материалы, разработанные с учетом современных требований и реалий экспортной деятельности, предоставляют компаниям исчерпывающую информацию о различных аспектах международной торговли, помогая им успешно преодолевать сложности и эффективно работать на новых рынках", - говорится в сообщении.Пособия охватывают широкий спектр тем, от стратегического планирования до практических рекомендаций по работе с документацией и логистикой. С 2023 года Школа экспорта РЭЦ также начала разработку пособий, посвященных особенностям взаимодействия с партнерами из перспективных для экспорта российской продукции стран."Мы видим эффект от использования цифровой платформы "Мой экспорт" для предоставления образовательных услуг. В начавшемся 2025 году мы планируем разработать и разместить на платформе новые учебные пособия, в частности, посвященные тонкостям импортной деятельности и работе с финансами специально для руководителей, а также страновые пособия – о ведении бизнеса в Узбекистане, Египте, Азербайджане и Саудовской Аравии. Эти пособия, как и предыдущие, будут содержать практические рекомендации и актуальную информацию, помогая российским компаниям успешно работать на дружественных рынках", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Узнать подробнее о предлагаемых образовательных услугах для экспортеров можно на платформе "Мой экспорт" и на сайте Школы экспорта РЭЦ.В 2025 году Школа экспорта РЭЦ также планирует дальнейшую реализацию собственных образовательных продуктов, включая экспортные семинары, дистанционные курсы, акселерационные программы для бизнеса и уникальные продукты, такие как программа консультационного сопровождения "Экспортное наставничество" и двухдневный обучающий интенсив "Новый экспорт в текущих условиях". Кроме того, планируется запуск новых образовательных продуктов, в том числе программы дополнительного профобразования "Кадры для экспорта".

https://ria.ru/20250114/rets-1993615687.html

https://ria.ru/20250110/rets-1993130845.html

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узбекистан

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, узбекистан, египет, российский экспортный центр (рэц)