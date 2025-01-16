https://ria.ru/20250116/rebenok-1993953470.html

В Красноярском крае ребенок погиб под снегом

В Красноярском крае ребенок погиб под снегом - РИА Новости, 16.01.2025

В Красноярском крае ребенок погиб под снегом

Ребенок погиб под снегом в красноярской деревине Росинка, 9-летний мальчик играл с друзьями рядом с оврагом, сообщает СУСК России по Красноярскому краю и... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:10:00+03:00

2025-01-16T09:10:00+03:00

2025-01-16T09:57:00+03:00

происшествия

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 16 янв – РИА Новости. Ребенок погиб под снегом в красноярской деревине Росинка, 9-летний мальчик играл с друзьями рядом с оврагом, сообщает СУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. "В Шарыповском муниципальном округе следователями СК устанавливаются обстоятельства гибели ребенка. В ночное время 15 января 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в сугробе в деревне Росинка Шарыповского муниципального округа тела 9-летнего мальчика без признаков жизни", - говорится в сообщении. По данным ведомства, днем 15 января мальчик вместе с тремя друзьями отправился гулять на заснеженный участок местности. Дети развлекались, прыгая со снежной возвышенности в овраг. В какой-то момент произошло обрушение плотной снежной корки, и мальчик упал в сугроб, где его засыпало снегом. Тело ребенка нашли и вытащили из сугроба прибывшие на помощь местные жители и сотрудники полиции. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства. В пресс-службе регионального СУСК пояснили журналистам, что мальчик упал в овраг, засыпанный снегом, глубиной около 10 метров. Всего провалилось два мальчика, один из которых зацепился за ветки и выбрался. Также уточняется, что друзья погибшего сначала испугались и не рассказали взрослым, что произошло, но в итоге позже сами указали место, где искать мальчика.

https://ria.ru/20250113/tyubing-1993441785.html

https://ria.ru/20240411/gibel-1939398143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)