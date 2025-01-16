https://ria.ru/20250116/pvo-1994044298.html
Британия поставит Украине новую мобильную систему ПВО
Британия поставит Украине новую мобильную систему ПВО - РИА Новости, 16.01.2025
Британия поставит Украине новую мобильную систему ПВО
Великобритания поставит новую мобильную систему противовоздушной обороны ВСУ, объявил по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:28:00+03:00
2025-01-16T17:28:00+03:00
2025-01-16T17:28:00+03:00
в мире
великобритания
украина
киев
кир стармер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Великобритания поставит новую мобильную систему противовоздушной обороны ВСУ, объявил по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В четверг Стармер прибыл в Киев для подписания соглашения о "столетнем партнерстве". Новое партнерство будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА. "Я также могу объявить, что мы будем поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны", - сказал Стармер на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Новини.LIVE. Он отметил, что разработка новой системы, ориентированной на нужды Украины, закреплена за Великобританией, а финансирование – за Данией. Стармер добавил, что Британия также продолжит обучение украинских солдат.
https://ria.ru/20250116/britaniya-1993996835.html
https://ria.ru/20250116/kiev-1993952705.html
великобритания
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, киев, кир стармер, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Великобритания, Украина, Киев, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Британия поставит Украине новую мобильную систему ПВО
Стармер: Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО