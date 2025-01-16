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Британия поставит Украине новую мобильную систему ПВО - РИА Новости, 16.01.2025
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17:28 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/pvo-1994044298.html
Британия поставит Украине новую мобильную систему ПВО
Британия поставит Украине новую мобильную систему ПВО - РИА Новости, 16.01.2025
Британия поставит Украине новую мобильную систему ПВО
Великобритания поставит новую мобильную систему противовоздушной обороны ВСУ, объявил по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:28:00+03:00
2025-01-16T17:28:00+03:00
в мире
великобритания
украина
киев
кир стармер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Великобритания поставит новую мобильную систему противовоздушной обороны ВСУ, объявил по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В четверг Стармер прибыл в Киев для подписания соглашения о "столетнем партнерстве". Новое партнерство будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА. "Я также могу объявить, что мы будем поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны", - сказал Стармер на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Новини.LIVE. Он отметил, что разработка новой системы, ориентированной на нужды Украины, закреплена за Великобританией, а финансирование – за Данией. Стармер добавил, что Британия также продолжит обучение украинских солдат.
https://ria.ru/20250116/britaniya-1993996835.html
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в мире, великобритания, украина, киев, кир стармер, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Великобритания, Украина, Киев, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Британия поставит Украине новую мобильную систему ПВО

Стармер: Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВеликобритания
Великобритания - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Великобритания поставит новую мобильную систему противовоздушной обороны ВСУ, объявил по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
В четверг Стармер прибыл в Киев для подписания соглашения о "столетнем партнерстве". Новое партнерство будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА.
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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"Я также могу объявить, что мы будем поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны", - сказал Стармер на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Новини.LIVE.
Он отметил, что разработка новой системы, ориентированной на нужды Украины, закреплена за Великобританией, а финансирование – за Данией. Стармер добавил, что Британия также продолжит обучение украинских солдат.
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В миреВеликобританияУкраинаКиевКир СтармерВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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