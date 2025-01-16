Путин подписал указ о развитии инфраструктуры поддержки НКО
Путин подписал указ об инфраструктуре поддержки некоммерческих организаций
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о развитии инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций (НКО), в рамках Фонда президентских грантов будут созданы два новых учреждения: Школа управления некоммерческими организациями и Центр развития цифровых сервисов, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
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"В целях развития инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций постановляю: считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Школа управления некоммерческими организациями Фонда президентских грантов" (далее - Школа) и автономной некоммерческой организации "Центр развития цифровых сервисов Фонда президентских грантов" (далее - Центр)", - говорится в тексте указа.
Отмечается, что учредителем двух структур является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского обществ. Ему поручено в 2025-2027 годах предоставить гранты президента РФ на развитие гражданского общества. Ежегодно по 100 миллионов рублей будет предоставляться Школе управления некоммерческими организациями. Еще по 250 миллионов рублей будет выделяться Центру развития цифровых сервисов на поддержку и развитие информационной системы, обеспечивающей возможность участия НКО в конкурсах на предоставление президентских грантов.
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