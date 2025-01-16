https://ria.ru/20250116/putin-1994089050.html

Путин подписал указ о развитии инфраструктуры поддержки НКО

Путин подписал указ о развитии инфраструктуры поддержки НКО - РИА Новости, 16.01.2025

Путин подписал указ о развитии инфраструктуры поддержки НКО

Президент России Владимир Путин подписал указ о развитии инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций (НКО), в рамках Фонда президентских грантов будут... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:41:00+03:00

2025-01-16T21:41:00+03:00

2025-01-16T21:42:00+03:00

общество

россия

владимир путин

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о развитии инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций (НКО), в рамках Фонда президентских грантов будут созданы два новых учреждения: Школа управления некоммерческими организациями и Центр развития цифровых сервисов, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. "В целях развития инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций постановляю: считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Школа управления некоммерческими организациями Фонда президентских грантов" (далее - Школа) и автономной некоммерческой организации "Центр развития цифровых сервисов Фонда президентских грантов" (далее - Центр)", - говорится в тексте указа. Отмечается, что учредителем двух структур является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского обществ. Ему поручено в 2025-2027 годах предоставить гранты президента РФ на развитие гражданского общества. Ежегодно по 100 миллионов рублей будет предоставляться Школе управления некоммерческими организациями. Еще по 250 миллионов рублей будет выделяться Центру развития цифровых сервисов на поддержку и развитие информационной системы, обеспечивающей возможность участия НКО в конкурсах на предоставление президентских грантов.

https://ria.ru/20241228/zakon-1991898398.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, фонд президентских грантов