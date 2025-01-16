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Путин и Пезешкиан обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 16.01.2025
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21:06 16.01.2025 (обновлено: 21:31 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/putin-1994086154.html
Путин и Пезешкиан обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Путин и Пезешкиан обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 16.01.2025
Путин и Пезешкиан обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Москве могут обсудить положение дел вокруг иранской ядерной программы, а также ситуацию... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Москве могут обсудить положение дел вокруг иранской ядерной программы, а также ситуацию в Закавказье, сообщила пресс-служба президента России. "Ожидается, что на предстоящих переговорах на высшем уровне будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. В их числе - развитие ситуации &lt;...&gt; в Закавказье, положение дел вокруг иранской ядерной программы", - говорится в материалах ко встрече лидеров, которая состоится в пятницу.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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цены на нефть, россия, закавказье, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
Цены на нефть, Россия, Закавказье, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин и Пезешкиан обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Кремль: Путин и Пезешкиан могут обсудить ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи . Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Москве могут обсудить положение дел вокруг иранской ядерной программы, а также ситуацию в Закавказье, сообщила пресс-служба президента России.
«
"Ожидается, что на предстоящих переговорах на высшем уровне будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. В их числе - развитие ситуации <...> в Закавказье, положение дел вокруг иранской ядерной программы", - говорится в материалах ко встрече лидеров, которая состоится в пятницу.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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Цены на нефтьРоссияЗакавказьеИранВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
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