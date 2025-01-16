https://ria.ru/20250116/putin-1994086154.html

Путин и Пезешкиан обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Путин и Пезешкиан обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 16.01.2025

Путин и Пезешкиан обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Москве могут обсудить положение дел вокруг иранской ядерной программы, а также ситуацию... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:06:00+03:00

2025-01-16T21:06:00+03:00

2025-01-16T21:31:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Москве могут обсудить положение дел вокруг иранской ядерной программы, а также ситуацию в Закавказье, сообщила пресс-служба президента России. "Ожидается, что на предстоящих переговорах на высшем уровне будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. В их числе - развитие ситуации <...> в Закавказье, положение дел вокруг иранской ядерной программы", - говорится в материалах ко встрече лидеров, которая состоится в пятницу.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20241202/iran-1986904062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, закавказье, иран, владимир путин, масуд пезешкиан