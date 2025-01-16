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Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России - РИА Новости, 16.01.2025
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20:40 16.01.2025 (обновлено: 20:56 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/putin-1994081424.html
Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России
Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России - РИА Новости, 16.01.2025
Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:40:00+03:00
2025-01-16T20:56:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции, постановляю: 1. Провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества", — говорится в документе.Кроме того, Путин поручил администрации президента образовать организационный комитет и дирекцию по проведению в стране Года защитника Отечества и утвердить их состав. Он также распорядился разработать и утвердить план основных мероприятий, включая объем их финансирования.Ранее, в конце декабря, российский лидер на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей предложил объявить в стране 2025 год Годом защитника Отечества. В России 2024 год был объявлен Годом семьи.
https://ria.ru/20250116/putin-1994047582.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество

Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"В целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции, постановляю: 1. Провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества", — говорится в документе.
Кроме того, Путин поручил администрации президента образовать организационный комитет и дирекцию по проведению в стране Года защитника Отечества и утвердить их состав. Он также распорядился разработать и утвердить план основных мероприятий, включая объем их финансирования.
Ранее, в конце декабря, российский лидер на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей предложил объявить в стране 2025 год Годом защитника Отечества. В России 2024 год был объявлен Годом семьи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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