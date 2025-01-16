https://ria.ru/20250116/putin-1994080569.html
Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России
Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России - РИА Новости, 16.01.2025
Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России
Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:36:00+03:00
2025-01-16T20:36:00+03:00
2025-01-16T21:58:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции, постановляю: 1. Провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества", — говорится в документе.Кроме того, Путин поручил администрации президента образовать организационный комитет и дирекцию по проведению в стране Года защитника Отечества и утвердить их состав. Он также распорядился разработать и утвердить план основных мероприятий, включая объем их финансирования.Ранее, в конце декабря, российский лидер на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей предложил объявить в стране 2025 год Годом защитника Отечества. В России 2024 год был объявлен Годом семьи.
https://ria.ru/20250116/putin-1994080569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России
Путин подписал указ о Годе защитника Отечества в России и его оргкомитете