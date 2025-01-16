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Путин поручил обеспечить налоговый вычет по НДФЛ для страховых взносов - РИА Новости, 16.01.2025
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17:41 16.01.2025 (обновлено: 18:57 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/putin-1994047582.html
Путин поручил обеспечить налоговый вычет по НДФЛ для страховых взносов
Путин поручил обеспечить налоговый вычет по НДФЛ для страховых взносов - РИА Новости, 16.01.2025
Путин поручил обеспечить налоговый вычет по НДФЛ для страховых взносов
Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 15 июля законодательно обеспечить налоговый вычет по НДФЛ касательно взносов, потраченных на страхование... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:41:00+03:00
2025-01-16T18:57:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 15 июля законодательно обеспечить налоговый вычет по НДФЛ касательно взносов, потраченных на страхование жизни, соответствующий список поручений по итогам 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!" опубликовали на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России &lt;...&gt; обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни в пределах размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений. Срок — 15 июля 2025 года", — говорится в документе. Помимо этого, Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля законодательно обеспечить возможность удаленной идентификации клиентов банками в рамках экспериментального правового режима.Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.С 2025 года у россиян есть возможность получения социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке (без оформления декларации 3-НДФЛ и приложения пакета документов). Справку об оплате услуг в налоговую передают в электронном виде организации или ИП, оказавшие услугу. При этом гражданин должен дать согласие на передачу данных в ФНС России. Налоговая проверит полученные сведения за 2024 год и не позднее 20 марта 2025 года сформирует предзаполненное заявление на получение вычета. Найти его можно в личном кабинете для физических лиц.
https://ria.ru/20250113/vychet-1760979681.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Путин поручил обеспечить налоговый вычет по НДФЛ для страховых взносов

Путин поручил до 15 июля обеспечить налоговый вычет по НДФЛ на страхование жизни

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 15 июля законодательно обеспечить налоговый вычет по НДФЛ касательно взносов, потраченных на страхование жизни, соответствующий список поручений по итогам 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!" опубликовали на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России <...> обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни в пределах размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений. Срок — 15 июля 2025 года", — говорится в документе.
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Помимо этого, Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля законодательно обеспечить возможность удаленной идентификации клиентов банками в рамках экспериментального правового режима.
Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.
С 2025 года у россиян есть возможность получения социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке (без оформления декларации 3-НДФЛ и приложения пакета документов). Справку об оплате услуг в налоговую передают в электронном виде организации или ИП, оказавшие услугу. При этом гражданин должен дать согласие на передачу данных в ФНС России. Налоговая проверит полученные сведения за 2024 год и не позднее 20 марта 2025 года сформирует предзаполненное заявление на получение вычета. Найти его можно в личном кабинете для физических лиц.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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