https://ria.ru/20250116/putin-1994047582.html

Путин поручил обеспечить налоговый вычет по НДФЛ для страховых взносов

Путин поручил обеспечить налоговый вычет по НДФЛ для страховых взносов - РИА Новости, 16.01.2025

Путин поручил обеспечить налоговый вычет по НДФЛ для страховых взносов

Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 15 июля законодательно обеспечить налоговый вычет по НДФЛ касательно взносов, потраченных на страхование... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:41:00+03:00

2025-01-16T17:41:00+03:00

2025-01-16T18:57:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 15 июля законодательно обеспечить налоговый вычет по НДФЛ касательно взносов, потраченных на страхование жизни, соответствующий список поручений по итогам 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!" опубликовали на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России <...> обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни в пределах размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений. Срок — 15 июля 2025 года", — говорится в документе. Помимо этого, Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля законодательно обеспечить возможность удаленной идентификации клиентов банками в рамках экспериментального правового режима.Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.С 2025 года у россиян есть возможность получения социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке (без оформления декларации 3-НДФЛ и приложения пакета документов). Справку об оплате услуг в налоговую передают в электронном виде организации или ИП, оказавшие услугу. При этом гражданин должен дать согласие на передачу данных в ФНС России. Налоговая проверит полученные сведения за 2024 год и не позднее 20 марта 2025 года сформирует предзаполненное заявление на получение вычета. Найти его можно в личном кабинете для физических лиц.

https://ria.ru/20250113/vychet-1760979681.html

https://ria.ru/20250116/vychet-1732389458.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, федеральная налоговая служба (фнс россии)