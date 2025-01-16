https://ria.ru/20250116/putin-1994044158.html

Путин поручил создать семейный инструмент сбережений

Путин поручил создать семейный инструмент сбережений - РИА Новости, 16.01.2025

Путин поручил создать семейный инструмент сбережений

Президент Владимир Путин поставил задачу создать семейный инструмент сбережений, следует из списка поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:28:00+03:00

2025-01-16T17:28:00+03:00

2025-01-16T18:22:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу создать семейный инструмент сбережений, следует из списка поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", опубликованного на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России <...> обеспечить создание семейного инструмента сбережений, определив параметры его использования и предусмотрев предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере до миллиона рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения", — говорится в документе.Это поручение необходимо выполнить до 15 июля. Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.Выступая на мероприятии, глава государства пояснил, что финансовый механизм, который станет семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи.Как отметил замглавы Минфина Иван Чебесков, власти разрабатывают линейку семейных инвестиционных инструментов, которые будут основаны на уже действующих механизмах:Чебесков добавил, что детали таких инструментов и сроки их запуска прорабатываются.

https://ria.ru/20250116/putin-1994047582.html

https://ria.ru/20241226/sberezheniya-1991452849.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)