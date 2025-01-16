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Путин поручил создать семейный инструмент сбережений - РИА Новости, 16.01.2025
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17:28 16.01.2025 (обновлено: 18:22 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/putin-1994044158.html
Путин поручил создать семейный инструмент сбережений
Путин поручил создать семейный инструмент сбережений - РИА Новости, 16.01.2025
Путин поручил создать семейный инструмент сбережений
Президент Владимир Путин поставил задачу создать семейный инструмент сбережений, следует из списка поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:28:00+03:00
2025-01-16T18:22:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу создать семейный инструмент сбережений, следует из списка поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", опубликованного на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России &lt;...&gt; обеспечить создание семейного инструмента сбережений, определив параметры его использования и предусмотрев предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере до миллиона рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения", — говорится в документе.Это поручение необходимо выполнить до 15 июля. Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.Выступая на мероприятии, глава государства пояснил, что финансовый механизм, который станет семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи.Как отметил замглавы Минфина Иван Чебесков, власти разрабатывают линейку семейных инвестиционных инструментов, которые будут основаны на уже действующих механизмах:Чебесков добавил, что детали таких инструментов и сроки их запуска прорабатываются.
https://ria.ru/20250116/putin-1994047582.html
https://ria.ru/20241226/sberezheniya-1991452849.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин поручил создать семейный инструмент сбережений

Путин поручил правительству и ЦБ создать семейный инструмент сбережений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу создать семейный инструмент сбережений, следует из списка поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России <...> обеспечить создание семейного инструмента сбережений, определив параметры его использования и предусмотрев предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере до миллиона рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения", — говорится в документе.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Путин поручил обеспечить налоговый вычет по НДФЛ для страховых взносов
Вчера, 17:41
Это поручение необходимо выполнить до 15 июля. Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" прошел 4-5 декабря в Москве.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Силуанов рассказал о вложениях по программе долгосрочных сбережений
26 декабря 2024, 13:54
Выступая на мероприятии, глава государства пояснил, что финансовый механизм, который станет семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи.
Как отметил замглавы Минфина Иван Чебесков, власти разрабатывают линейку семейных инвестиционных инструментов, которые будут основаны на уже действующих механизмах:
  • индивидуальный инвестиционный счет;
  • программа долгосрочных сбережений;
  • добровольное страхование жизни.
Чебесков добавил, что детали таких инструментов и сроки их запуска прорабатываются.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин назвал объем вкладов по программе долгосрочных сбережений
4 декабря 2024, 16:44
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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