Путин поручил создать семейный инструмент сбережений
Путин поручил правительству и ЦБ создать семейный инструмент сбережений
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу создать семейный инструмент сбережений, следует из списка поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России <...> обеспечить создание семейного инструмента сбережений, определив параметры его использования и предусмотрев предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере до миллиона рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения", — говорится в документе.
Это поручение необходимо выполнить до 15 июля. Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" прошел 4-5 декабря в Москве.
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Выступая на мероприятии, глава государства пояснил, что финансовый механизм, который станет семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи.
Как отметил замглавы Минфина Иван Чебесков, власти разрабатывают линейку семейных инвестиционных инструментов, которые будут основаны на уже действующих механизмах:
- индивидуальный инвестиционный счет;
- программа долгосрочных сбережений;
- добровольное страхование жизни.
Чебесков добавил, что детали таких инструментов и сроки их запуска прорабатываются.
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