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Путин дал поручения по удаленной идентификации клиентов банками - РИА Новости, 16.01.2025
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17:26 16.01.2025 (обновлено: 17:27 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/putin-1994043733.html
Путин дал поручения по удаленной идентификации клиентов банками
Путин дал поручения по удаленной идентификации клиентов банками - РИА Новости, 16.01.2025
Путин дал поручения по удаленной идентификации клиентов банками
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля законодательно обеспечить возможность удаленной идентификации клиентов... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:26:00+03:00
2025-01-16T17:27:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
банки
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля законодательно обеспечить возможность удаленной идентификации клиентов банками в рамках экспериментального правового режима. Соответствующий перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!" опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... установление для кредитных организаций возможности удаленной идентификации клиентов (в том числе с использованием видео-конференц-связи) в рамках экспериментального правового режима. Срок - 15 июля 2025 года", - говорится в документе. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, банки
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Банки
Путин дал поручения по удаленной идентификации клиентов банками

Путин поручил кабмину и ЦБ обеспечить удаленную идентификацию клиентов банками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля законодательно обеспечить возможность удаленной идентификации клиентов банками в рамках экспериментального правового режима. Соответствующий перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!" опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... установление для кредитных организаций возможности удаленной идентификации клиентов (в том числе с использованием видео-конференц-связи) в рамках экспериментального правового режима. Срок - 15 июля 2025 года", - говорится в документе.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаБанки
 
 
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