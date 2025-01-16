https://ria.ru/20250116/putin-1994043733.html

Путин дал поручения по удаленной идентификации клиентов банками

Путин дал поручения по удаленной идентификации клиентов банками - РИА Новости, 16.01.2025

Путин дал поручения по удаленной идентификации клиентов банками

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля законодательно обеспечить возможность удаленной идентификации клиентов... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:26:00+03:00

2025-01-16T17:26:00+03:00

2025-01-16T17:27:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

банки

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля законодательно обеспечить возможность удаленной идентификации клиентов банками в рамках экспериментального правового режима. Соответствующий перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!" опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... установление для кредитных организаций возможности удаленной идентификации клиентов (в том числе с использованием видео-конференц-связи) в рамках экспериментального правового режима. Срок - 15 июля 2025 года", - говорится в документе. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20241228/vklady-1991822186.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, банки