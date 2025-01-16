https://ria.ru/20250116/putin-1994041424.html
Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование
Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование - РИА Новости, 16.01.2025
Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ поддержать организации, привлекающие долевое финансирование, доклад должен быть... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:20:00+03:00
2025-01-16T17:20:00+03:00
2025-01-16T17:28:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ поддержать организации, привлекающие долевое финансирование, доклад должен быть представлен до 1 марта. Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... принять с учетом ранее данных поручений дополнительные меры поддержки организаций, привлекающих долевое финансирование, в том числе в рамках программ по поддержке приоритетных для развития российской экономики проектов и направлений деятельности", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода.
https://ria.ru/20250116/putin-1994041073.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование
Путин поручил правительству и ЦБ поддержать компании с долевым финансированием