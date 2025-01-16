https://ria.ru/20250116/putin-1994041424.html

Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование

Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование - РИА Новости, 16.01.2025

Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ поддержать организации, привлекающие долевое финансирование, доклад должен быть... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:20:00+03:00

2025-01-16T17:20:00+03:00

2025-01-16T17:28:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ поддержать организации, привлекающие долевое финансирование, доклад должен быть представлен до 1 марта. Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... принять с учетом ранее данных поручений дополнительные меры поддержки организаций, привлекающих долевое финансирование, в том числе в рамках программ по поддержке приоритетных для развития российской экономики проектов и направлений деятельности", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода.

https://ria.ru/20250116/putin-1994041073.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин