https://ria.ru/20250116/putin-1994041073.html
Путин поручил повысить спрос на акции российских акционерных обществ
Путин поручил повысить спрос на акции российских акционерных обществ - РИА Новости, 16.01.2025
Путин поручил повысить спрос на акции российских акционерных обществ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ РФ простимулировать повышение спроса на акции российских акционерных обществ, доклад должен быть... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:16:00+03:00
2025-01-16T17:16:00+03:00
2025-01-16T17:16:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ РФ простимулировать повышение спроса на акции российских акционерных обществ, доклад должен быть представлен до 1 марта. Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Банком России... принять дополнительные меры, стимулирующие повышение спроса на акции российских акционерных обществ, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и прозрачность деятельности акционерных обществ, размещающих акции на российском финансовом рынке", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20241204/sberezheniya-1987369899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил повысить спрос на акции российских акционерных обществ
Путин поручил правительству и ЦБ повысить спрос на акции акционерных обществ