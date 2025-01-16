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Путин поручил повысить спрос на акции российских акционерных обществ - РИА Новости, 16.01.2025
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17:16 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/putin-1994041073.html
Путин поручил повысить спрос на акции российских акционерных обществ
Путин поручил повысить спрос на акции российских акционерных обществ - РИА Новости, 16.01.2025
Путин поручил повысить спрос на акции российских акционерных обществ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ РФ простимулировать повышение спроса на акции российских акционерных обществ, доклад должен быть... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:16:00+03:00
2025-01-16T17:16:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ РФ простимулировать повышение спроса на акции российских акционерных обществ, доклад должен быть представлен до 1 марта. Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Банком России... принять дополнительные меры, стимулирующие повышение спроса на акции российских акционерных обществ, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и прозрачность деятельности акционерных обществ, размещающих акции на российском финансовом рынке", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил повысить спрос на акции российских акционерных обществ

Путин поручил правительству и ЦБ повысить спрос на акции акционерных обществ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ РФ простимулировать повышение спроса на акции российских акционерных обществ, доклад должен быть представлен до 1 марта.
Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ совместно с Банком России... принять дополнительные меры, стимулирующие повышение спроса на акции российских акционерных обществ, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и прозрачность деятельности акционерных обществ, размещающих акции на российском финансовом рынке", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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