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Путин поблагодарил президента ЦАР за внимание к межгосударственным связям - РИА Новости, 16.01.2025
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15:56 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/putin-1994021787.html
Путин поблагодарил президента ЦАР за внимание к межгосударственным связям
Путин поблагодарил президента ЦАР за внимание к межгосударственным связям - РИА Новости, 16.01.2025
Путин поблагодарил президента ЦАР за внимание к межгосударственным связям
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Центральноафриканской Республики Фостена Арканжа Таудеру за внимание, которое он уделяет развитию... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:56:00+03:00
2025-01-16T15:56:00+03:00
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цар
африка
владимир путин
политика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Центральноафриканской Республики Фостена Арканжа Таудеру за внимание, которое он уделяет развитию межгосударственных связей. "В начале нашей встречи хотел бы вас поблагодарить за то внимание, которое вы лично уделяете развитию межгосударственных связей", - сказал Путин в ходе переговоров с африканским коллегой в четверг. Он напомнил, что президент ЦАР принимал участие в обоих саммитах Россия - Африка в 2019 и 2023 годах. "Я исхожу из того, что все мероприятия, намеченные нами совместно с африканскими коллегами на этом направлении, на направлении взаимодействия России с африканским континентом, в целом будут развиваться, поддерживаться", - заметил Путин.
https://ria.ru/20250116/rossija-1994018964.html
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россия, цар, африка, владимир путин, политика
Россия, ЦАР, Африка, Владимир Путин, Политика
Путин поблагодарил президента ЦАР за внимание к межгосударственным связям

Путин поблагодарил Таудеру за внимание к развитию межгосударственных связей

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Центральноафриканской Республики Фостена Арканжа Таудеру за внимание, которое он уделяет развитию межгосударственных связей.
"В начале нашей встречи хотел бы вас поблагодарить за то внимание, которое вы лично уделяете развитию межгосударственных связей", - сказал Путин в ходе переговоров с африканским коллегой в четверг.
Он напомнил, что президент ЦАР принимал участие в обоих саммитах Россия - Африка в 2019 и 2023 годах.
"Я исхожу из того, что все мероприятия, намеченные нами совместно с африканскими коллегами на этом направлении, на направлении взаимодействия России с африканским континентом, в целом будут развиваться, поддерживаться", - заметил Путин.
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