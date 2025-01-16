https://ria.ru/20250116/putin-1994020012.html

Путин на переговорах с главой ЦАР анонсировал подписание новых документов

Путин на переговорах с главой ЦАР анонсировал подписание новых документов - РИА Новости, 16.01.2025

Путин на переговорах с главой ЦАР анонсировал подписание новых документов

Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера провели переговоры в Кремле. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:51:00+03:00

2025-01-16T15:51:00+03:00

2025-01-16T16:26:00+03:00

москва

цар

банги

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994025003_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_9c100acf1024517a900a3124a2260635.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера провели переговоры в Кремле.Туадера в среду прибыл в Москву с официальным визитом.Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча в Кремле начнется с переговоров лидеров при участии делегаций двух стран. Затем Путин и Туадера пообщаются один на один за обедом.Во время переговоров глава государства подчеркнул, что Москва готова продолжать оказывать гуманитарную помощь ЦАР. По его словам, товарооборот между странами увеличился почти в восемь раз за последний год. Путин заметил, что тенденция хорошая, хотя абсолютные значения пока невелики. "Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы, и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз", — сказал президент. Российский лидер сообщил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия двух стран, а также анонсировал подписание еще нескольких документов.Президент ЦАР, в свою очередь, выразил благодарность за роль российских инструкторов в укреплении двустороннего сотрудничества, а также за поставки зерна и топлива в Банги. По словам Туадера, благодаря поддержке Москвы ЦАР смогла вернуть стабильность в страну и занять место среди суверенных государств. "От имени нашего народа хотел бы выразить искреннюю благодарность вам, господин президент, и России за решительную поддержку, которая не только позволила вернуть стабильность в нашу страну, но также позволила занять прочное место среди суверенных государств", — заявил он.Глава республики пообещал продолжить сотрудничество с Москвой для укрепления безопасности в стране. Армия ЦАР, подготовленная российскими инструкторами, готова дать отпор террористам, добавил он. Как отметил Туадера, эти инструкторы — настоящие профессионалы. Кроме того, по его словам, в страну поставили военную технику российского производства.Президент выразил желание в ходе переговоров обсудить сотрудничество в сфере безопасности и экономики, развитие экономического сотрудничества, сельское хозяйство, шахты, геологию, энергию и животноводство. Как отметил глава республики, Банги заинтересован в привлечении российских инвесторов в сферу сельского хозяйства страны.

https://ria.ru/20250107/tsar-1992758520.html

https://ria.ru/20250114/afrika-1993529389.html

https://ria.ru/20250115/tsar-1993821308.html

москва

цар

банги

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с президентом ЦАР Путин на встрече с президентом ЦАР рассказал о выросшем за год в восемь раз взаимном товарообороте 2025-01-16T15:51 true PT1M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, цар, банги, дмитрий песков, владимир путин