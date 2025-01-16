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Путин на переговорах с главой ЦАР анонсировал подписание новых документов - РИА Новости, 16.01.2025
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15:51 16.01.2025 (обновлено: 16:26 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/putin-1994020012.html
Путин на переговорах с главой ЦАР анонсировал подписание новых документов
Путин на переговорах с главой ЦАР анонсировал подписание новых документов - РИА Новости, 16.01.2025
Путин на переговорах с главой ЦАР анонсировал подписание новых документов
Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера провели переговоры в Кремле. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:51:00+03:00
2025-01-16T16:26:00+03:00
москва
цар
банги
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера провели переговоры в Кремле.Туадера в среду прибыл в Москву с официальным визитом.Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча в Кремле начнется с переговоров лидеров при участии делегаций двух стран. Затем Путин и Туадера пообщаются один на один за обедом.Во время переговоров глава государства подчеркнул, что Москва готова продолжать оказывать гуманитарную помощь ЦАР. По его словам, товарооборот между странами увеличился почти в восемь раз за последний год. Путин заметил, что тенденция хорошая, хотя абсолютные значения пока невелики. "Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы, и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз", — сказал президент. Российский лидер сообщил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия двух стран, а также анонсировал подписание еще нескольких документов.Президент ЦАР, в свою очередь, выразил благодарность за роль российских инструкторов в укреплении двустороннего сотрудничества, а также за поставки зерна и топлива в Банги. По словам Туадера, благодаря поддержке Москвы ЦАР смогла вернуть стабильность в страну и занять место среди суверенных государств. &quot;От имени нашего народа хотел бы выразить искреннюю благодарность вам, господин президент, и России за решительную поддержку, которая не только позволила вернуть стабильность в нашу страну, но также позволила занять прочное место среди суверенных государств&quot;, — заявил он.Глава республики пообещал продолжить сотрудничество с Москвой для укрепления безопасности в стране. Армия ЦАР, подготовленная российскими инструкторами, готова дать отпор террористам, добавил он. Как отметил Туадера, эти инструкторы — настоящие профессионалы. Кроме того, по его словам, в страну поставили военную технику российского производства.Президент выразил желание в ходе переговоров обсудить сотрудничество в сфере безопасности и экономики, развитие экономического сотрудничества, сельское хозяйство, шахты, геологию, энергию и животноводство. Как отметил глава республики, Банги заинтересован в привлечении российских инвесторов в сферу сельского хозяйства страны.
https://ria.ru/20250107/tsar-1992758520.html
https://ria.ru/20250114/afrika-1993529389.html
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Путин на встрече с президентом ЦАР
Путин на встрече с президентом ЦАР рассказал о выросшем за год в восемь раз взаимном товарообороте
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москва, цар, банги, дмитрий песков, владимир путин
Москва, ЦАР, Банги, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин на переговорах с главой ЦАР анонсировал подписание новых документов

Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера провели переговоры в Кремле.
Туадера в среду прибыл в Москву с официальным визитом.
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7 января, 19:02
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча в Кремле начнется с переговоров лидеров при участии делегаций двух стран. Затем Путин и Туадера пообщаются один на один за обедом.
Во время переговоров глава государства подчеркнул, что Москва готова продолжать оказывать гуманитарную помощь ЦАР. По его словам, товарооборот между странами увеличился почти в восемь раз за последний год. Путин заметил, что тенденция хорошая, хотя абсолютные значения пока невелики.
«
"Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы, и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз", — сказал президент.
Российский лидер сообщил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия двух стран, а также анонсировал подписание еще нескольких документов.
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14 января, 00:18
Президент ЦАР, в свою очередь, выразил благодарность за роль российских инструкторов в укреплении двустороннего сотрудничества, а также за поставки зерна и топлива в Банги.
По словам Туадера, благодаря поддержке Москвы ЦАР смогла вернуть стабильность в страну и занять место среди суверенных государств.
«

"От имени нашего народа хотел бы выразить искреннюю благодарность вам, господин президент, и России за решительную поддержку, которая не только позволила вернуть стабильность в нашу страну, но также позволила занять прочное место среди суверенных государств", — заявил он.

Глава республики пообещал продолжить сотрудничество с Москвой для укрепления безопасности в стране. Армия ЦАР, подготовленная российскими инструкторами, готова дать отпор террористам, добавил он.
Как отметил Туадера, эти инструкторы — настоящие профессионалы. Кроме того, по его словам, в страну поставили военную технику российского производства.
Президент выразил желание в ходе переговоров обсудить сотрудничество в сфере безопасности и экономики, развитие экономического сотрудничества, сельское хозяйство, шахты, геологию, энергию и животноводство.
Как отметил глава республики, Банги заинтересован в привлечении российских инвесторов в сферу сельского хозяйства страны.
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Вчера, 12:45
 
МоскваЦАРБангиДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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