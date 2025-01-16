https://ria.ru/20250116/putin-1994020012.html
Путин на переговорах с главой ЦАР анонсировал подписание новых документов
Путин на переговорах с главой ЦАР анонсировал подписание новых документов - РИА Новости, 16.01.2025
Путин на переговорах с главой ЦАР анонсировал подписание новых документов
Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера провели переговоры в Кремле. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:51:00+03:00
2025-01-16T15:51:00+03:00
2025-01-16T16:26:00+03:00
москва
цар
банги
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994025003_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_9c100acf1024517a900a3124a2260635.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера провели переговоры в Кремле.Туадера в среду прибыл в Москву с официальным визитом.Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча в Кремле начнется с переговоров лидеров при участии делегаций двух стран. Затем Путин и Туадера пообщаются один на один за обедом.Во время переговоров глава государства подчеркнул, что Москва готова продолжать оказывать гуманитарную помощь ЦАР. По его словам, товарооборот между странами увеличился почти в восемь раз за последний год. Путин заметил, что тенденция хорошая, хотя абсолютные значения пока невелики. "Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы, и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз", — сказал президент. Российский лидер сообщил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия двух стран, а также анонсировал подписание еще нескольких документов.Президент ЦАР, в свою очередь, выразил благодарность за роль российских инструкторов в укреплении двустороннего сотрудничества, а также за поставки зерна и топлива в Банги. По словам Туадера, благодаря поддержке Москвы ЦАР смогла вернуть стабильность в страну и занять место среди суверенных государств. "От имени нашего народа хотел бы выразить искреннюю благодарность вам, господин президент, и России за решительную поддержку, которая не только позволила вернуть стабильность в нашу страну, но также позволила занять прочное место среди суверенных государств", — заявил он.Глава республики пообещал продолжить сотрудничество с Москвой для укрепления безопасности в стране. Армия ЦАР, подготовленная российскими инструкторами, готова дать отпор террористам, добавил он. Как отметил Туадера, эти инструкторы — настоящие профессионалы. Кроме того, по его словам, в страну поставили военную технику российского производства.Президент выразил желание в ходе переговоров обсудить сотрудничество в сфере безопасности и экономики, развитие экономического сотрудничества, сельское хозяйство, шахты, геологию, энергию и животноводство. Как отметил глава республики, Банги заинтересован в привлечении российских инвесторов в сферу сельского хозяйства страны.
https://ria.ru/20250107/tsar-1992758520.html
https://ria.ru/20250114/afrika-1993529389.html
https://ria.ru/20250115/tsar-1993821308.html
москва
цар
банги
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994025003_107:0:747:480_1920x0_80_0_0_8d3bd8df786fa88978113740dafabad6.jpg
Путин на встрече с президентом ЦАР
Путин на встрече с президентом ЦАР рассказал о выросшем за год в восемь раз взаимном товарообороте
2025-01-16T15:51
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, цар, банги, дмитрий песков, владимир путин
Москва, ЦАР, Банги, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин на переговорах с главой ЦАР анонсировал подписание новых документов
Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера провели переговоры в Кремле.
Туадера в среду прибыл в Москву
с официальным визитом.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, встреча в Кремле начнется с переговоров лидеров при участии делегаций двух стран. Затем Путин
и Туадера пообщаются один на один за обедом.
Во время переговоров глава государства подчеркнул, что Москва готова продолжать оказывать гуманитарную помощь ЦАР
. По его словам, товарооборот между странами увеличился почти в восемь раз за последний год. Путин заметил, что тенденция хорошая, хотя абсолютные значения пока невелики.
«
"Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы, и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз", — сказал президент.
Российский лидер сообщил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия двух стран, а также анонсировал подписание еще нескольких документов.
Президент ЦАР, в свою очередь, выразил благодарность за роль российских инструкторов в укреплении двустороннего сотрудничества, а также за поставки зерна и топлива в Банги
.
По словам Туадера, благодаря поддержке Москвы ЦАР смогла вернуть стабильность в страну и занять место среди суверенных государств.
«
"От имени нашего народа хотел бы выразить искреннюю благодарность вам, господин президент, и России за решительную поддержку, которая не только позволила вернуть стабильность в нашу страну, но также позволила занять прочное место среди суверенных государств", — заявил он.
Глава республики пообещал продолжить сотрудничество с Москвой для укрепления безопасности в стране. Армия ЦАР, подготовленная российскими инструкторами, готова дать отпор террористам, добавил он.
Как отметил Туадера, эти инструкторы — настоящие профессионалы. Кроме того, по его словам, в страну поставили военную технику российского производства.
Президент выразил желание в ходе переговоров обсудить сотрудничество в сфере безопасности и экономики, развитие экономического сотрудничества, сельское хозяйство, шахты, геологию, энергию и животноводство.
Как отметил глава республики, Банги заинтересован в привлечении российских инвесторов в сферу сельского хозяйства страны.