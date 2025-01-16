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Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и ЦАР
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и ЦАР - РИА Новости, 16.01.2025
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и ЦАР
Товарооборот России и Центральноафриканской Республики увеличился почти в восемь раз за последний год, тенденция хорошая, хотя абсолютные значения пока... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:35:00+03:00
2025-01-16T15:35:00+03:00
2025-01-16T15:46:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Товарооборот России и Центральноафриканской Республики увеличился почти в восемь раз за последний год, тенденция хорошая, хотя абсолютные значения пока невелики, завил президент России Владимир Путин.Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера в среду прибыл в Москву с официальным визитом."Что касается... торгово-экономических связей, то абсолютные величины пока не велики, но я хочу отметить очень хорошую тенденцию: почти в восемь раз увеличился товарооборот за последний год. Это, в общем-то, неплохой показатель", - сказал Путин в рамках встречи с главой ЦАР в Кремле.
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россия, цар, москва, владимир путин, экономика
Россия, ЦАР, Москва, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и ЦАР
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и ЦАР почти в восемь раз