Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и ЦАР - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 16.01.2025 (обновлено: 15:46 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/putin-1994016713.html
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и ЦАР
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и ЦАР - РИА Новости, 16.01.2025
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и ЦАР
Товарооборот России и Центральноафриканской Республики увеличился почти в восемь раз за последний год, тенденция хорошая, хотя абсолютные значения пока... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:35:00+03:00
2025-01-16T15:46:00+03:00
россия
цар
москва
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Товарооборот России и Центральноафриканской Республики увеличился почти в восемь раз за последний год, тенденция хорошая, хотя абсолютные значения пока невелики, завил президент России Владимир Путин.Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера в среду прибыл в Москву с официальным визитом."Что касается... торгово-экономических связей, то абсолютные величины пока не велики, но я хочу отметить очень хорошую тенденцию: почти в восемь раз увеличился товарооборот за последний год. Это, в общем-то, неплохой показатель", - сказал Путин в рамках встречи с главой ЦАР в Кремле.
https://ria.ru/20250116/rossija-1994018964.html
россия
цар
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, цар, москва, владимир путин, экономика
Россия, ЦАР, Москва, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и ЦАР

Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и ЦАР почти в восемь раз

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Товарооборот России и Центральноафриканской Республики увеличился почти в восемь раз за последний год, тенденция хорошая, хотя абсолютные значения пока невелики, завил президент России Владимир Путин.
Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера в среду прибыл в Москву с официальным визитом.
"Что касается... торгово-экономических связей, то абсолютные величины пока не велики, но я хочу отметить очень хорошую тенденцию: почти в восемь раз увеличился товарооборот за последний год. Это, в общем-то, неплохой показатель", - сказал Путин в рамках встречи с главой ЦАР в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Путин анонсировал подписание нескольких документов с ЦАР
15:45
 
РоссияЦАРМоскваВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала